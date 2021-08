Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce lundi 2 août 2021 : Le Trophée des Champions , le match particulier d’Achraf Hakimi, le prêt de Kenny Nagera, l’excellent match de Presnel Kimpembe.

“Octuple tenant du titre, le PSG a laissé échapper le Trophée des champions contre Lille (1-0), dimanche à Tel-Aviv, une défaite qui fait tache au vu de ses immenses ambitions”, juge l’AFP. “Malgré le mercato XXL, qui s’est vu avec Achraf Hakimi (titulaire) et Georginio Wijnaldum (entré à la 70e), le retour au sommet du pays s’annonce ainsi moins facile que prévu. Il lui faudra attendre le déplacement chez le promu Troyes, samedi pour la 1re journée de L1, pour peut-être atteindre l’orbite souhaitée. Paris a encore besoin d’intégrer ses stars et de se créer une identité. Tout le contraire de Lille.”

“Le LOSC poursuit sur sa lancée”, écrit La Voix du Nord. “José Fonte qui soulève un trophée au milieu de ses équipiers. C’est une image à laquelle les Nordistes commencent à prendre goût. Hier soir, dans un stade de Tel-Aviv acquis à la cause parisienne, le LOSC s’est adjugé son premier Trophée des champions, deux mois et demi après son quatrième titre de champion de France. Ça n’a pas toujours été simple pour les hommes de Jocelyn Gourvennec. Ils ont été privés de ballon en première période avant de subir en seconde la pression du PSG. Mais entre deux, juste avant la pause, Xeka a réussi le geste qui fait basculer un match.“

Dans son édition du jour, Le Parisien constate que “la nouvelle saison démarre comme la précédente s’est conclue, avec un Lille en patron devant le PSG” et fait un focus sur la performance d’Achraf Hakimi. L’international marocain n’a pas été aidé, puisqu’il a été conspué par certains spectateurs israéliens pour “son soutien affiché au peuple palestinien après le regain de tensions entre Israël et Palestine au printemps 2021” mais il a été le meilleur joueur Rouge & Bleu de la soirée. Le quotidien écrit qu’offensivement “il a multiplié les actions et les centres. Il est déjà à l’aise et il ne manque que la précision.” Par contre défensivement, “il a mis son équipe en danger.” Le quotidien souligne que “la confrontation du soir ressemblait, quelque peu, à celle du 5 avril dernier au Parc des Princes entre un PSG avec le ballon mais inoffensif et un LOSC incisif, réaliste et vainqueur (1-0)”. Les Rouge & Bleu “s’inclinent sur l’une des seules occasions nordistes.” Au rayon des satisfactions, “l’entrée d’une autre recrue, le Néerlandais Georginio Wijnaldum (71e). Déjà en jambes et à l’aise balle au pied, il a cru offrir une jolie passe décisive pour Mauro Icardi, trop discret ce dimanche.”

Partagé sur notre site internet ce dimanche, Le Parisien confirme le prêt à venir de Kenny Nagera du côté de Bastia. Le jeune joueur de 19 ans “devrait faire l’objet d’un prêt d’un an sans option d’achat. L’annonce pourrait intervenir au cours de la première semaine d’août” puisqu’un “accord entre les clubs aurait été conclu ces dernières heures”. Il devrait rapidement se rendre en Corse pour finaliser sa signature.

Les notes du XI du PSG selon Le Parisien : Navas : 6 / Hakimi : 6,5 / Kehrer : 5 / Kimpembe : 6,5 / Diallo : 5,5 / Herrera : 5,5 / Danilo : 5 / Dina Ebimbe : 5 / Draxler : 4 / Icardi : 3 / Kalimuendo : 4

L’Équipe de ce lundi félicite le LOSC qui “a gardé la recette” même s’il est “impossible de lire le résultat en occultant le poids des absences du PSG” car il manquait “une dizaine de cadres et on peut imaginer qu’il est plus facile de remporter avec Neymar, Mbappé, Verratti, Di Maria que sans, surtout si on veut créer du danger et marquer des buts.” Les Lillois ont été “fidèles aux vertus qui lui avaient permis de créer la surprise la saison dernière la Ligue 1 : solidarité, efforts, discipline, cohésion”. Le média sportif fait un zoom sur Presnel Kimpembe qui était “une des surprises du onze de départ de Mauricio Pochettino, qui avait pris un risque mesuré malgré seulement 10 jours d’entraînement dans les jambes. Le titi est déjà affuté et revanchard après l’Euro et, étant un des meilleurs parisiens, il a confirmé que le problème de son équipe était surtout qualitatif.” La rencontre du Paris Saint-Germain a été “un fiasco offensif avec seulement trois tirs cadrés” et “son joueur le plus en vue a été Achraf Hakimi même s’il n’a pas fait la décision, il a fait très mal toute la soirée et sa prestation est une promesse de lendemains qui chantent pour son équipe, une fois qu’elle sera au complet.” Par ailleurs il est expliqué que l’international marocain “a épuisé tous ses collègues, jusqu’au si endurant Gana Gueye” lors des tests physiques effectué au Camp des Loges. Enfin l’entrée de Wijnaldum a “immédiatement boosté l’animation offensive et a failli changer le cours du match.”

Les notes du XI du PSG selon L’Équipe : Navas : 6 / Hakimi : 7 / Kehrer : 5 / Kimpembe : 7 / Diallo : 5 / Herrera : 5 / Danilo : 5 / Dina Ebimbe : 4 / Draxler : 4 / Icardi : 3 / Kalimuendo : 4