Absent du voyage en Israël pour se concentrer sur sa préparation, Kylian Mbappé (22 ans) a manqué au PSG face aux Dogues. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le proche avenir de l’attaquant est toujours un sujet. A Madrid on observe les attitudes du champion du monde. Mais le Bleu est souriant. Il n’y a ni tension ni bras de fer à venir. C’est ce que constate le journal sportif madrilène Marca.

Mais, “la vérité c’est que Mbappé est pour l’instant ferme dans sa position de ne pas renouveler son contrat avec le PSG, et que le club n’a pas formellement rencontré le joueur pour lui faire une offre, écrit Pablo Polo. Paris sait que ce n’est pas le moment et continue d’attendre que de meilleures conditions se présentent. Si Madrid espère que le PSG reconsidère sa position et qu’il finisse par négocier un transfert face aux refus du joueur, à Paris ils ne montrent pour l’instant aucun signe de faiblesse. […] Le président al-Khelaïfi est celui qui a pris les rênes de la future négociation avec Mbappé pour une prolongation de contrat alors que le Real Madrid attend toujours. Le président du PSG a précisé à la fin de la saison que non seulement le joueur n’allait pas partir mais qu’il renouvellerait son contrat. Un cap que sans aucun doute il espère franchir même s’il ne semble pas que ce soit si clair pour l’attaquant, du moins pour le moment.” Et le feuilleton continue…