Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 12 janvier 2021, veille de Trophée des champions contre Marseille, à Lens (21h). Le groupe parisien se densifie. Seuls Juan Bernat (reprise) et Rafinha (Covid) n’ont pas participé du tout à l’entraînement collectif hier.

“Attention travaux: le nouvel architecte du PSG Mauricio Pochettino a peu de temps pour façonner à sa main l’animation offensive, surtout sans sa pierre angulaire Neymar, incertain pour le Trophée des champions. Le technicien ne compte que dix maigres jours de vécu avec son groupe et aborde seulement son troisième match. Nettement insuffisant à Saint-Étienne (1-1), un peu plus ordonné contre Brest (3-0), le jeu d’attaque parisien est largement perfectible“, écrit l’AFP. “Di Maria, pilier de Tuchel, est moins en vue depuis quelques mois. La magie n’est pas revenue pour les deux premiers matches de Pochettino. Icardi revient pour concurrencer Kean. Draxler et Sarabia ont pour l’heure tenu un rôle de complément, l’Espagnol a même marqué contre Brest.”

“Pour imposer sa patte, Pochettino a rapidement identifié un relais privilégié : Verratti”, observe Le Parisien. “Au niveau purement statistique, les deux sorties du nouveau Verratti sont prometteuses : entre 12,3 et 13 km parcourus, plus de 130 ballons touchés, quinze duels disputés en moyenne, deux tirs dans la surface, sans oublier une passe décisive. Il ne remplit pas réellement le rôle d’un n°10, coincé derrière les attaquants, et dont l’objectif ne serait que la distribution du ballon. […] Les retours dans le groupe de Danilo et Paredes pourraient apporter de nouvelles réponses dès demain lors du Trophée des champions. Autre arrivée attendue : celle de Neymar.” Le Brésilien et Kimpembe ont repris l’entraînement collectif lundi matin. Ils pourraient donc être dans le groupe. “Neymar devrait être du voyage à Lens pour le trophée des champions. mais il ne sera pas titulaire”, lit-on dans le journal francilien. On “pourrait voir Pochettino effectuer quelques modifications dans son équipe de départ. Il pourrait ainsi titulariser Florenzi et Kurzawa sur les côtés de la défense, en faire de même avec Draxler dans l’entrejeu et inviter Kean, voire Di Maria, à souffler et offrir du temps de jeu à Icardi et Sarabia.”

Le Parisien propose cette feuille de match :

PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos (cap.), Diallo, Kurzawa – Herrera, Verratti, Gueye ou Draxler – Di Maria ou Sarabia, Icardi, Mbappé.

OM : Mandanda (cap.) – Sakaï, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Rongier, Kamara, P. Gueye – Thauvin, Germain, Payet.

France Football liste les 50 matches de légende, à revoir. En 6e position on trouve le PSG-Real Madrid de 1993. En 19e place, le Barça-Paris de 2017… En 26e, on trouve le match aller (4-0) entre ces deux équipes. En 29e place et 32e place, les finales de coupe de France contre Nantes en 1983 et Saint-Etienne en 1982. L’hebdomadaire se penche aussi sur le match Kean-Icardi. “En quatre mois, le jeune Italien s’est imposé en pointe de l’attaque du PSG. Hors de forme depuis trop longtemps, l’Argentin devra cravacher pour retrouver son crédit de la fin 2019″, estime FF.

Du côté de L’Equipe, le mouvement social dure. C’est un quatrième jour sans journal papier.