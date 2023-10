Revue de Presse PSG : UWCL, al-Khelaïfi, Mbappé-JO 2024…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 10 octobre 2023. Les Féminines du PSG en barrage de l’UEFA Women’s Champions League, Thierry Henry n’a pas encore parlé à Kylian Mbappé pour les JO 2024, le récit des cinq derniers jours de Nasser al-Khelaïfi…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le match des Féminines du PSG face à Manchester United en barrage aller de l’UEFA Women’s Champions League ce mardi (21h). Après un changement d’entraîneur il y a quelques semaines, les Rouge & Bleu devront se montrer ambitieux afin d’accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions. Avec déjà deux défaites cette saison, face à l’OL au Trophée des Championnes et en D1 Arkema, les Parisiennes devront rapidement réagir pour espérer ne pas vivre une saison blanche comme l’exercice précédent. « Les dirigeants ont fait de cette Ligue des champions l’un des objectifs majeurs de la saison. » Et les joueuses devront répondre présentes face à l’impatience des supporters. « On comprend leur impatience, on a la même. Ils veulent des titres, des victoires. On va encore avoir besoin d’eux cette saison, on sait qu’il y a beaucoup de matches », avait déclaré Grace Geyoro après le dernier revers face à l’OL. Mais depuis deux ans, et l’affaire Kheira Hamraoui, le club de la capitale ne semble pas progresser et a connu de nombreux remous à l’image de la récente démission de Gérard Prêcheur au poste d’entraîneur, remplacé par son fils Jocelyn Prêcheur. En plus de l’enjeu sportif, une qualification pour la suite de la Ligue des champions aura un enjeu économique. « Si la bande à Prêcheur parvient à rallier les quarts de finale en réalisant le parcours parfait (six victoires), le PSG pourrait engranger 980.000€. À l’échelle du club, cela ne paraît pas énorme, mais pour la section féminine, dont le budget avoisine les 10M€, cela sera loin d’être négligeable », précise L’E.

Le quotidien L’Equipe a également obtenu un entretien avec Thierry Henry, actuel sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Et l’ex-international français a été questionné sur la possible participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques 2024 de Paris l’été prochain, sans pour autant donner plus de précisions sur le cas de l’attaquant du PSG. « Non, je n’ai pas parlé avec Kylian de tout ça. Même si, comme tout le monde, j’ai entendu qu’il aimerait bien les faire (…) Convaincre les clubs de lâcher leurs joueurs ? Quand ce sera le moment de le faire, c’est tout à fait normal, oui. Au moment propice, je serai là. Mais je comprends tout à fait l’engouement en France aujourd’hui pour les JO, il n’y a aucun problème. »

De son côté, Le Parisien fait le récit des cinq derniers jours intenses du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Présent au Qatar pour le Grand Prix de Formule 1 ce dimanche, l’homme qatari n’a pas pour autant manqué la rencontre de sa formation et la victoire sur la pelouse de Rennes (3-1). « À défaut de pouvoir s’installer en tribunes au Roazhon Park, c’est devant un écran de télévision qu’il a assisté à la victoire (3-1) de ses troupes face aux Bretons. » Sa semaine avait commencé avec une douche froide avec l’humiliation subie par les Rouge & Bleu à Newcastle (4-1) en Ligue des champions. Avant cette rencontre européenne, le président parisien avait croisé David Ginola lors de son dîner dans un restaurant indien. « Une soirée détendue au cours de laquelle NAK a eu l’occasion de prendre la mesure de ce qui attendrait les siens le lendemain dans l’antre des Magpies. » Déçu du résultat, Nasser al-Khelaïfi a par la suite pris la direction de Londres et a surtout relativisé cet échec auprès de ses proches, « en les persuadant qu’une défaite, même sévère, ne définissait pas les contours d’une campagne tout entière. »

Puis, au lendemain de cette défaite, le président du PSG a pris la direction de Doha, en rappelant à son arrivée que « cet été, le club avait connu des changements positifs considérables, plus importants que tout le monde ne l’avait imaginé. Lorsqu’on construit de nouvelles fondations, il faut du temps, de la détermination, de la patience et de persévérance. Il ne faut pas réagir de manière excessive. » Après cet échange, il a enchaîné les réunions, les appels et les rencontres pour « aider la fondation PSG à se rapprocher de celle du roi Charles III — Prince’s Trust — autour de projets pour les jeunes à Paris, travailler sur des dossiers de Miramax, le studio de cinéma hollywoodien appartenant à BeIN Media Group, jouer son rôle de président de l’ECA, l’Association européenne des clubs ou encore préparer le prochain comité exécutif de l’UEFA », rapporte LP. Il devait aussi assurer la bonne organisation du Grand Prix de Formule 1 au Qatar, aux côtés de Stefano Domenicali. Le président parisien est également tombé nez à nez avec Christophe Galtier, probable futur entraîneur du club qatari d’Al-Duhail. Les deux hommes « se sont tombé dans les bras, comme au bon vieux temps. » Nasser al-Khelaïfi a aussi retrouvé ses anciens joueurs Marco Verratti et David Beckham. « Après une accolade franche et généreuse, c’est sur un terrain de padel, sous presque 40 °C, que NAK (qui faisait équipe avec Youri Djorkaeff) a pris le meilleur sur Petit Hibou lors d’une partie assez spectaculaire. » Après un dimanche intense en ayant vu la victoire de Verstappen au GP du Qatar, la victoire de ses troupes à Rennes et le succès du PSG Handball, Nasser al-Khelaïfi a ensuite pris la direction de Nyon, en Suisse, pour assister au comité exécutif de l’UEFA.