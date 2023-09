Kheira Hamraoui : « J’ai été déçue par le PSG »

Son passage au PSG aura été marqué par une affaire extra sportive hors norme, mais elle est désormais loin de la France. Kheira Hamraoui a rejoint le Mexique afin de poursuivre sa carrière et sors du silence sur la période compliquée vécue sous les cieux parisiens.

Après deux saison en Rouge & Bleu, Kheira Hamraoui, par la force des choses, a vu son aventure parisienne s’arrêter. Afin de poursuivre sa carrière, la joueuse de 33 ans a rejoint le Mexique et plus précisément le Club America. L’occasion pour la désormais ex-parisienne de s’éloigner des tourments médiatiques dans lesquels l’ont plongé ces derniers mois en tant que joueuse du Paris Saint-Germain. Au cœur d’une affaire rocambolesque avec comme point d’orgue son agression subie en novembre 2021, Kheira Hamraoui a du batailler afin de laver son nom médiatiquement mais aussi de retrouver sa place sur le plan sportif. Dans le cadre de son arrivée en Liga BBVA MX Femenil, la Française a accordé un entretien à nos confrères de l’AFP. L’occasion de revenir sur l’élargissement de l’enquête pour « escroquerie en bande organisée » : « Il faudrait aussi et surtout poser la question aux dirigeants du PSG quant à leur attitude à mon égard. Vous n’êtes pas sans savoir que le conseiller sportif de deux des principales joueuses du PSG a été mis en examen, en marge de mon affaire d’agression. Ce nouveau dossier a permis de mettre en lumière les pressions exercées en coulisse par certaines personnes pour tenter de m’écarter« . Si Kheira Hamraoui assure avoir vécu des moments traumatisants, la milieu de terrain va désormais de l’avant : « Ici (au Mexique ; NDLR), j’ai tout pour m’épanouir et jouer mon meilleur football. Je suis dans un environnement sain et ça c’est le plus important. J’ai vécu des moments traumatisants en France et être ici ne peut me faire que du bien. Après l’agression dont j’ai été victime, je n’ai pas été épargnée par mon club, les réseaux sociaux et la presse française« .

« J’ai été déçue par ce club«

Elle n’assure ne pas avoir été épargnée par le Paris Saint-Germain, et plus encore. En effet, Kheira Hamraoui affirme que le PSG lui a fait « beaucoup de mal psychologiquement« , en expliquant avoir été déçue par le club de la capitale : « Certaines de mes ex-coéquipières et des employés du club savent à quel point j’ai été maltraitée par le PSG après mon agression, tacle l’intéressée. Cela ne m’a pas empêchée de me battre pour revenir sur les terrains et reprendre ma place de titulaire. Pour être clair, mon agression a été ultra-médiatisée. C’est une affaire hors-norme qui ne connaît qu’un précédent dans toute l’histoire du sport moderne (l’affaire Kerrigan-Harding autour du concours olympique de patinage artistique lors des Jeux d’hiver de Lillehammer en 1994). Peut-être que le PSG n’a pas su ou voulu gérer toute cette attention médiatique pour des raisons autres que sportives. Ils ont choisi la solution de facilité en essayant de me pousser vers la sortie avant la fin de mon contrat. C’est mal connaître la lionne qui est en moi. Je suis partie la tête haute et en ayant fait la démonstration que j’étais une des joueuses majeures dans cet effectif« , confie-t-elle, toujours auprès de l’AFP.

Dans la foulée de ses propos sur le Paris Saint-Germain, Kheira Hamraoui estime également avoir été lâché par la Fédération Française de Football. Si elle a aujourd’hui peu d’espoir pour un retour chez les Bleues, la milieu de terrain en rêve toujours : « Mon rêve est d’y retourner un jour, même si je n’ai plus aucun espoir (…). Là aussi, un jour, nous découvrirons, peut-être, le dessous des cartes de mon éviction. J’ai la conviction que si j’avais été suédoise, anglaise ou espagnole, je n’aurais jamais été délaissée par ma fédération ou mon club, comme je l’ai été après mon agression. Je l’ai déjà dit et je le répète : en France, on n’aime pas les victimes« .