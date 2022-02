Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 22 février 2022. Le niveau impressionnant affiché par Marco Verratti depuis le début de l’année, l’Italien risque plusieurs matches de suspension pour ses propos sur l’arbitrage et les attaquants parisiens peinent sur penalties.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le niveau affiché par Marco Verratti depuis plusieurs semaines. Avec Kylian Mbappé, « il est, bel et bien, aujourd’hui le seul à planer sur la capitale et à rallier tous les suffrages », résume LP. En effet, l’Italien de 29 ans est devenu un élément indispensable du onze de Mauricio Pochettino que ce soit en position de sentinelle ou relayeur gauche. Il a notamment excellé face au Real Madrid aux côtés de Danilo Pereira et Leandro Paredes. S’il reste performant en championnat, les prestations du champions d’Europe 2021 sautent encore plus aux yeux lors des soirées européennes à l’image des deux chocs de la saison face à Manchester City (2-0) et le Real Madrid (1-0). « Ce n’est pas un hasard si à chaque fois qu’il a été titulaire cette saison en Ligue des champions, Paris s’est invariablement imposé. Pas une coïncidence non plus si, en son absence, le PSG a bégayé à Bruges (1-1), Leipzig (2-2) ou encore à Manchester City (2-1). »

Souvent critiqué pour son hygiène de vie, Marco Verratti vit une année 2022 parfait. En effet, l’international italien est le joueur le plus utilisé par Mauricio Pochettino depuis le début de l’année civile. Que ce soit en Ligue 1, Ligue des champions ou Coupe de France, Il Guffetto a disputé l’intégralité des matches (9 au total) à l’exception de celui face au Stade de Reims où il est sorti à la 76e minute de jeu pour recevoir une ovation de Parc des Princes après son doublé. « Force est de constater que c’est la première fois depuis son arrivée dans la capitale qu’il enchaîne autant de temps de jeu d’affilée. »

De son côté, L’Equipe revient sur les récentes difficultés du PSG sur penalties. En effet, le club de la capitale reste sur deux échecs face au Real Madrid (Leo Messi) et le FC Nantes (Neymar Jr). Sur les 10 penalties obtenus cette saison, le PSG en a converti 7, soit un pourcentage de 70%. « Seuls 12 équipes en Europe dont Arsenal (40%) et l’AS Roma (50%) ont fait pire que le PSG dans ce domaine cette saison. » Les trois attaquants parisiens – Leo Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé – ont chacun raté un pénalty cette saison. Mais qui peut devenir le frappeur numéro 1 au PSG ? Concernant le Brésilien, il dispose d’une technique redoutable face aux gardiens (taux de transformation de 81% dans sa carrière). De son côté, Kylian Mbappé avait converti 10 penalties (sur 11) la saison passée « et apparaît aujourd’hui comme un élément plutôt en confiance dans ce domaine (taux d’efficacité de 81%). En privé, il indique être prêt à prendre ses responsabilités dans cet exercice sur cette phase retour. »

Enfin, Leo Messi n’apparait pas comme une valeur sûre dans ce domaine (30 manqués sur 133 penalties). D’autres Parisiens peuvent-ils faire bousculer la hiérarchie ? « Sergio Ramos (5 ratés sur 35 tentatives) est un tireur fiable mais ‘squatte’ la salle de soins. Di Maria en a tiré 3 avec Paris et en a manqué 2…Icardi est précis (83% de réussite en carrière) mais joue peu. », rapporte L’Equipe.

Après ses propos sur l’arbitrage de Mikaël Lesage à l’issue de la défaite face au FC Nantes (1-3), Marco Verratti risque plusieurs matches de suspension, rapporte le quotidien sportif. En effet, le Conseil national de l’éthique (CNE) de la FFF a décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue suite aux propos tenus par le milieu parisien. L’Italien avait notamment déclaré : « On ne peut même pas parler avec l’arbitre (…) Il faut prendre ses responsabilité parce que des fois, on se fait chier dessus par les arbitres. » Ainsi, le champion d’Europe 2021 « risque, si son comportement est jugé grossier, cinq matches de suspension. Mais la commission reste libre de sanctionner plus légèrement ou plus sévèrement selon les faits reprochés. » En revanche, le CNE n’a pas saisi la commission pour Leonardo. Le directeur sportif des Rouge & Bleu avait également exprimé son mécontentement suite à l’arbitrage de Mikaël Lesage.