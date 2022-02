Depuis samedi soir et la défaite du PSG sur la pelouse du FC Nantes (1-3), un sujet fait polémique. L’arbitrage désastreux de Mikaël Lesage. Si les Parisiens ont fait preuve d’un manque d’efficacité criant face à Alban Lafont, les décisions arbitrales de cette rencontre ont fortement été contestées par Leonardo et Marco Verratti à l’issue du match. L’Italien risque notamment plusieurs matches de suspensions pour ses propos. Présent sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier est revenu sur la relation complexe entre l’arbitrage et le PSG depuis les premières années de QSI.

« Paris est-il arbitré comme les autres ? Non. J’aurais tendance à dire non. Depuis que QSI a racheté le club il y a presque 11 ans, il y a toujours eu un parfum de soufre lorsque Paris joue. Et du coup, pression supplémentaire sur l’arbitrage, qui parfois a eu envie de participer au spectacle. Je me souviens de la saison 2012-2013 qui avait fait beaucoup polémique où Paris, futur champion, avait pris 8 cartons rouges directs cette saison-là. Vous vous rappelez par exemple de l’expulsion invraisemblable de Thiago Silva (face à Valenciennes) par Alexandro Castro qui avait valu à Leonardo sa suspension. Mais il y en a eu d’autres, Motta contre Ajaccio. Et je me souviens de Lavezzi, à Ajaccio, qui est expulsé en début de deuxième mi-temps et Clément Turpin arrive vers lui et sort le carton rouge d’une manière tellement théâtrale qu’on comprenait que pour lui ce carton rouge n’avait pas la même signification que pour un autre joueur. »