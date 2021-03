Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 31 mars 2021 dans la presse hexagonale.

Trois jours avant le rendez-vous contre Lille, une semaine avant le choc à Munich contre le FC Bayern, les équipes comptent leurs joueurs aptes avant les derniers matches en sélection. Ainsi la France jouera en Bosnie-Herzégovine (20h45, M6). Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé sont annoncés titulaires. L’attaquant du PSG – préféré à Giroud lors de la mise en place – pourrait évoluer dans l’axe.

“Coup dur pour le Bayern: son buteur vedette Robert Lewandowski s’est blessé avec la Pologne et ne pourra pas jouer les quarts de finale de Ligue des champions contre le PSG, constate l’AFP. «Lewa» souffre d’ «une entorse ligamentaire du genou droit» et sera indisponible «environ quatre semaines», a précisé son club. Il va donc manquer le duel contre le PSG, aller le 7 avril à Munich, retour le 13 avril à Paris, revanche de la dernière finale de C1, remportée par le club allemand (1-0). Le Bayern perd sa machine à marquer des buts, déjà 35 cette saison en championnat. En C1 aussi Lewa pèse de tout son poids. Il est impliqué sur 25 buts en 16 matches depuis le début de la saison dernière (20 buts, 5 passes décisives), plus que tout autre joueur sur la période.” C’est Serge Gnabry qui devrait le remplacer, en pointe du 4-2-3-1 bavarois.

“Si le PSG ne voit pas d’un mauvais œil le forfait de Lewandowski, il attend de son côté les résultats des examens que doit passer Marco Verratti (contusion à la cuisse gauche)“, écrit L’Equipe. “Il doit passer des examens ces prochaines heures pour préciser le diagnostic. Côté italien, un certain optimisme régnait pour sa présence face au Bayern. Mais le PSG se veut très prudent avec un joueur aussi important que fragile, quitte à le préserver lors du choc de la L1, samedi contre Lille. Pour le reste, Pochettino devrait pouvoir compter sur un groupe quasi au complet face au club bavarois, à l’exception de Bernat. La trêve internationale a permis à Neymar (adducteurs), Icardi (cuisse), Sarabia (hanche) et Kehrer (adducteurs) de poursuivre leur récupération, même si certains accuseront un manque de rythme à commencer par le Brésilien. Rien de grave pour Diallo (coup sur le pied), Keane et Florenzi (fatigue), qui ont partiellement pris part aux rencontres de leurs sélections.”

Le Parisien évoque la cuisse gauche de Marco Verratti avant les examens ce matin. “Si le diagnostic du staff médical de la Squadra Azzurra – une simple contusion – se confirme, Verratti serait sans doute en mesure de tenir sa place samedi face à Lille. Si les examens révèlent en revanche une lésion d’un muscle de la cuisse, sa participation au choc de L1 et surtout à celui face au Bayern serait à ranger au rayon science-fiction. Voilà qui constituerait un problème de plus pour Pochettino dans la composition d’un entrejeu qui se trouvera déjà orphelin de Paredes, suspendu“, lit-on. “Avec seulement dix internationaux en vadrouille (Kimpembe, Mbappé, Verratti, Florenzi, Gueye, Diallo, Navas, Bakker, Dagba, Danilo), tous ses Sud-Américains présents au camp des Loges et ses blessés en mode reprise, le PSG pouvait espérer une trêve internationale tranquille. Raté. Si Gueye et Diallo ont été économisés par le Sénégal face à l’Eswatini, ce sont des internationaux sans doute essoufflés par les matchs et les voyages que devrait récupérer le coach demain.”