Le PSG seule alternative pour Messi (Sport)

Manchester City n’est plus un prétendant pour Lionel Messi, en fin de contrat au Barça. C’est ce que le journal catalan Sport met à sa une ce jour. Le club anglais ne fera pas d’offre à La Pulga, il préfère viser la signature d’un gros donc cher n°9 : Erling Halland (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham) ou Romelu Lukaku (Inter Milan). D’autant plus que Kun Agüero va quitter les Citizens, en fin de contrat. Et puis, selon le quotidien Sport, on aurait la conviction à City que Lionel Messi va prolonger l’aventure au FC Barcelone. En l’attente d’une proposition de Joan Laporta, le nouveau président Azulgrana, deux options sont à envisager pour l’avenir de la star argentine, pense le média, le Barça ou le PSG. “Leo Messi n’est pas pressé de prendre une décision et cela interviendra sûrement à la fin de la saison”, écrit Pol Ballús. “Messi se concentre sur le sportif, indépendamment de ce que l’un ou l’autre dit. Le moment viendra de prendre une décision.”