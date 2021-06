Revue de Presse PSG : Victoire des Bleus Mbappé, Kimpembe, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 16 juin 2021 et bien évidemment ce qui fait la Une de tous les médias sportifs français, c’est l’entrée en lice réussie de l’équipe de France à l’Euro et son succès face à l’Allemagne sur le plus petit des écarts (1-0).

L’Équipe décrit ce succès comme une “foudre bleue” grâce à une efficacité remarquable. Si l’Allemagne “a longtemps rêvé de s’en sortir par miracle” c’est aussi parce que la VAR a privé Mbappé d’un but (66e), d’un penalty (78e) et d’une passe décisive (88e) même si cette utilisation a été “justifiée deux fois sur trois”. Après ce match, les “quelques fulgurances” du numéro 7 parisien ont confirmé que le trio en attaque de l’équipe de France pouvait changer beaucoup de choses offensivement sur la distance de la compétition.

“L’attaque de fer” a été alignée pour la troisième fois et “les promesses ne se sont pas envolées” après cette confrontation même si les “combinaisons ont été plus difficiles”. Le journal souligne que le Parisien a été “combatif mais pas toujours efficace malgré quelques boulevards” et a en plus été “altruiste” avec ses coéquipiers.

Kimpembe a obtenu un très beau 7/10 par le quotidien qui estime le défenseur du PSG a réalisé un “quasi-sans-faute” où il a été “très concentré” et “intense dans les duels”.

Mbappé a lui seulement eu 6/10 à cause de “son manque d’efficacité”.

Le Parisien consacre son édito du jour sur “l’icône du sport français”, Kylian Mbappé. Le journal estime qu’il y a “du Bolt en lui, l’extravagance en moins” et “du Ali, l’humour en moins”… Rien que ça ! Il faut rappeler que le joueur Rouge & Bleu a seulement 22 ans et si son attitude peut être interprétée comme de l’arrogance, c’est simplement “l’expression d’une ambition à la démesure de son talent”.

Malgré l’inefficacité offensive, le trio a néanmoins montré “qu’il avait du potentiel” selon le quotidien local avec un Mbappé qui veut bien faire : “ça se voit, ça se sent”. Le journal n’hésite pas à mettre en avant les accélérations du numéro 7 du PSG qui de “mémoire” n’ont jamais été aussi “foudroyantes”.

Malgré tout il ne reçoit que la note de 5/10. D

e son côté, Presnel Kimpembe est félicité pour sa performance toute en “puissance” avec un 6,5/10.

Le quotidien consacre aussi un article à la (très probable) future recrue parisienne, Gianluigi Donnarumma. Considéré comme “un joueur à part” pour sa précocité, il a néanmoins “un caractère bien trempé”. Comme l’affirme l’ancien défenseur du PSG Gregory Paisley : “Quand tu le vois, tu as l’impression qu’il a 30 balais. C’est impressionnant !”