Revue de presse spéciale Mbappé : Al-Hilal, Barcelone…

Vu et lu au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé dans la presse hexagonale ce mardi 25 juillet 2023. Annoncé intéressé par Kylian Mbappé, le FC Barcelone peut-il se permettre un transfert du Français, l’offre astronomique d’Al-Hilal, des possibles contre-attaques pour Mbappé…

Dans son édition du jour l’Equipe fait sa Une sur l’avenir flou de Kylian Mbappé. Le quotidien sportif explique que Kylian Mbappé a envie rejoindre le Real Madrid et le Real a envie de faire venir Mbappé. « La vraie question, sauf énorme retournement, est de savoir quand ce mariage aura lieu. » L’Equipe indique que l’on ne connaît toujours pas les réelles intentions du club espagnol pour cet été. « Dans cette affaire, les Madrilènes ont intérêt à attendre dans l’espoir d’attirer Mbappé juste avant la clôture du mercato (le 1er septembre), à un coût inférieur à celui du marché. Une stratégie lisible mais qui a toutes les chances de réussir tant Paris veut vendre son attaquant.«

Loïc Tanzi explique que le PSG et le Real Madrid ne se parlent pas directement. Mais au moins un intermédiaire a été mandaté pour tenter de prendre la température auprès des trois parties. En attendant les avancées avec le Real, les dirigeants parisiens seraient à l’écoute d’offres. « Les premiers à dégainer n’ont même pas attendu la mise à l’écart du Français, vendredi. » Ainsi Al-Hilal avait fait une offre orale de 300 millions d’euros avant de concrétiser son intérêt par une proposition écrite ces derniers jours. « Le PSG a accepté cette proposition, alors que le club basé à Riyad aimerait désormais convaincre Mbappé. Une hypothèse toujours difficile à imaginer mardi matin. » Mais le PSG compterait un peu plus sur le pouvoir de persuasion des clubs européens avance le quotidien sportif. Chelsea, Manchester United, Tottenham, l‘Inter Milan et le Barça ont tous pris des renseignements ces dernières quarante-huit heures auprès de Nasser al-Khelaïfi. « Lundi soir, Chelsea et MU laissaient filtrer qu’ils n’iraient pas plus loin. » L’Equipe explique que ces discussions spéculatives entre le PSG et les clubs intéressés n’auront de toute façon pas de lendemain si Mbappé n’ouvre toujours pas la porte à un départ. « Le Parisien de 24 ans sait qu’il a la main sur son avenir et laisse la communication à Paris. Viendra le temps, après le mercato, de livrer ses propres vérités et les raisons plus détaillées de sa volonté de ne pas voir, pour l’instant, au-delà de 2024 avec Paris.«

L’Equipe évoque une nouvelle fois l’avenir de Kylian Mbappé sous le prisme de l’intérêt du Barça. Et hier, le quotidien sportif expliquait que le FC Barcelone aurait pris la température auprès des dirigeants parisiens. Mais en proie à des difficultés financières depuis plusieurs années, le Barça peut-il vraiment s’offrir l’attaquant (24 ans) ? « À ce jour, la réponse tient en trois lettres : non. Coincé par le fair-play financier espagnol, le Barça dépasse encore aujourd’hui d’environ 50 millions d’euros la limite de masse salariale autorisée par les instances de Javier Tebas« , lance l’Equipe. De ce fait, il n’a pas pu enregistré les prolongations de contrats de Sergi Roberto, Marcos Alonso et Ronald Araujo. « Les nouveaux, Ilkay Gündogan, Iñigo Martinez (arrivés libres) et Oriol Romeu (recruté 3,50 M€ à Gérone), sont dans la même situation. »

Malgré la validation du plan de viabilité du Barça en juin et les départs de salaires importants (Griezmann, Busquets, Alba…) qui ont permis de faire des économies, la masse salariale reste trop élevée. « Dans cette situation, impossible d’envisager l’intégration de Mbappé et ses quelque 72 M€ de salaire annuel parisien, hors bonus. L’indemnité de départ souhaitée par le PSG (environ 150 M€) semble aussi trop élevée, malgré l’évolution positive des comptes blaugranas, qui devraient terminer dans le vert avec 250 M€ de bénéfice pour la saison 2022-2023« , indique le quotidien sportif. Pour envisager un tel recrutement, les dirigeants catalans pourraient inclure des joueurs. « Mais les joueurs potentiellement désirés par le PSG sont-ils sur le marché côté Barça ? Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong, cités à plusieurs reprises du côté de la capitale française, ou encore Gavi, sont jugés intransférables par le club. Eux-mêmes voudraient-ils partir ? » L’Equipe explique que les joueurs sur lesquels le Barça serait ouvert à discussion, Eric Garcia, Ferran Torres ou encore Ansu Fati, ne semblent pas intéresser le PSG. « Le FC Barcelone ne semble pas être l’option la plus réaliste pour Mbappé. D’autant qu’à l’heure actuelle le club dément tout lien avec le joueur, conclut le quotidien sportif.

Le quotidien sportif explique que dans le cas où le PSG l’écartait des terrains s’il venait à rester à l’issue du mercato, Kylian Mbappé pourrait contre-attaquer. Il pourrait ainsi saisir la commission juridique de la LFP. « Au vu des textes en vigueur, cette commission n’aurait d’autre choix que de forcer le PSG à le réintégrer« , avance Etienne Moatti, l’auteur du papier dans l’édition du jour de l’Equipe. L’UNFP peut aussi intervenir auprès de cette commission. Son président, Philippe Piat, explique que l’attaquant peut aussi saisir les prud’hommes pour entrave à la liberté de travail. « Dans le camp Mbappé, ces ripostes sont évidemment étudiées, même si elles peuvent être dégainées avant début septembre. Et d’ici-là, il peut encore se passer beaucoup de choses« , conclut le quotidien sportif.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque également le dossier Kylian Mbappé et l’offre faramineuse envoyée par Al-Hilal au PSG pour s’attacher les services du meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu. Celle-ci s’élève à 300 millions d’euros. « À Paris, on reste convaincu que le capitaine des Bleus a un accord pour signer libre l’an prochain au Real Madrid et on ne souhaite pas se retrouver otage de la situation. » C’est pour cela qu’il n’a pas été convoqué au Japon et qu’il s’entraîne avec les lofteurs. Sur cette situation, il n’a fait aucun commentaire sur la situation pour le moment, indique le quotidien francilien. En plus du Real, « qui fait office de grand favori pour accueillir la star un jour ou l’autre« , Chelsea, Manchester United, Tottenham, l’Inter Milan et Barcelone s’intéresseraient également au numéro 7 du PSG. « En interne, on martèle que les prises d’informations sont multiples depuis vendredi, pas seulement en provenance de l’Arabie saoudite. Des clubs souhaiteraient mettre des joueurs dans la balance pour réussir le coup du siècle. Le Real Madrid peut-il agir à son tour ? Dans les rangs parisiens, on veut croire que si les Madrilènes veulent s’assurer de la signature de Mbappé, ils devront bouger cet été. » Face à l’offre pharamineuse d’Al-Hilal, Paris aurait autorisé le club saoudien à discuter avec Kylian Mbappé. « Un geste que le club de la capitale fera avec tous ceux qui lui proposeront une somme à la hauteur de ses espérances et de la valeur du joueur« , conclut Le Parisien.