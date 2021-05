Revue de presse (web) PSG : Lens, Mbappé, XI possible, Pochettino…

Nous sommes le samedi 1er mai 2021. C’est la fête du travail. Pas de presse écrite aujourd’hui. Mais sur le web on trouve des médias actifs. Que se dit-il sur le PSG-Lens comptant pour la 35e journée de Ligue 1 et qui se jouera à 17 heures ?

“S’il n’est pas impérial à domicile cette saison (8 défaites dont 5 en L1), le PSG s’est toujours imposé en championnat après une défaite en Ligue des Champions. Lens est prévenu”, écrit lavoixdunord.fr. “Avant Manchester City, le bilan du Paris-Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison, ce sont 6 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et le bilan des matchs des Parisiens dans la rencontre de Ligue 1 qui suit une sortie européenne est absolument identique (6 victoires, 1 nul, 3 défaites).”

“Face à Lens, la relance ou la peur du vide pour le PSG”, juge lequipe.fr, car “Paris peut tout perdre”. D’autant plus que “ce groupe-là, secoué depuis des mois par des blessures et des cas de Covid, n’aurait pas aujourd’hui, les ressources athlétiques nécessaires pour reproduire à l’envi les débauches d’énergie constatées face à Lyon, Barcelone ou le Bayern. Il les faudra pourtant dans les prochaines semaines. À commencer par ce samedi contre un Lens certes privé de Leca, Badé, Kakuta ou Haïdara, mais qui évitera l’affrontement avec Mbappé, en feu en 2021. Victime d’une contracture au mollet droit, décevant mercredi, il a été préservé. Pas de quoi provoquer l’angoisse, a priori, des fans parisiens dans la perspective de mardi soir. Et l’occasion pour Kean ou Icardi de montrer qu’ils méritaient sans doute davantage de temps de jeu lors de la demi-finale aller. Cette fois, dans ses choix initiaux comme dans son coaching de match, Pochettino ne pourra pas se tromper. […] Remis de son coup au bras, Neymar est disponible. […] Un turnover est attendu.” Le XI probable du PSG face à Lens selon L’Equipe : Navas – Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Herrera, Gueye – Draxler, Neymar, Di Maria – Kean.

Du côté du Parisien en ligne, on pense qu’il faut du “sang neuf pour éviter le coup de pompe“ face au RC Lens. Ainsi Mauro Icardi devrait profiter de l’absence de Kylian Mbappé. Quoique… “En théorie, le forfait du meilleur buteur de L1 ne change rien aux plans de Pochettino. Ni à ceux du PSG. Paris ne peut s’autoriser un nouveau faux pas. […] Comme tous ses adversaires, Lens s’est un peu plus persuadé cette semaine que le PSG n’était plus souverain sur ses terres. Il n’a surtout pas échappé aux Sang et Or que, pour la première fois cette saison, Paris avait terminé un match à bout de souffle. Et qu’au-delà du coup de massue lié au résultat défavorable de cette demi-finale, Mauricio Pochettino allait aussi devoir anticiper un éventuel coup de pompe au moment de composer son onze de départ. Pochettino devrait effectuer un grand turn-over.“ Ainsi Di Maria devrait être remplacé par Kean, Mbappé par Icardi, Florenzi et Bakker par Dagba et Diallo, Marquinhos ménagé. “Même chose dans l’entrejeu où Paredes, Verratti, voire Gueye devraient laisser leur place à Danilo, Herrera et Draxler”, lit-on.