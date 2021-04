PSG / Lens : Le groupe lensois avec Leca et Kakuta

Obtenir une victoire face au RC Lens avant de penser à la demi-finale retour de l’UEFA Champions League face à Manchester City mardi prochain. Voici l’objectif du PSG à J-1 de son match de la 35e journée de Ligue 1, samedi à 17h (Canal Plus). Et à quatre rencontres de la fin du championnat, les Rouge et Bleu comptent un point de retard sur le leader lillois (73 pts), qui affrontera l’OGC Nice (samedi à 21h). Pour ce match, Mauricio Pochettino devra se passer d’Alexandre Letellier (doigt), Juan Bernat (reprise personnelle) et Kylian Mbappé (mollet).

De son côté, l’entraîneur lensois, Franck Haise, devra faire face à cinq absents dont trois suspendus. Zakaria Diallo et Adam Oudjani sont à l’infirmerie. Trois défenseurs sont concernés par les suspensions : Issiaga Sylla (latéral gauche), Loïc Badé (défenseur central) et Massadio Haïdara (latéral gauche). Les deux derniers cités sont notamment des titulaires importants de l’effectif de Franck Haise. Incertains avant la rencontre face au PSG, le gardien – Jean-Louis Lecas – et le milieu offensif – Gaël Kakuta – sont aptes pour le déplacement à Paris. Prêté par le PSG, Arnaud Kalimuendo est présent pour affronter son club formateur. Voici le groupe des 22 joueurs du RC Lens qui affronteront le PSG.

Le groupe du RC Lens pour affronter le PSG