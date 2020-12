Titulaire dans les buts du PSG ce soir en l’absence de Keylor Navas, Sergio Rico a bien assuré l’intérim. Le portier espagnol a été présent quand le PSG en avait besoin. Rico estime que les Rouge & Bleu avaient besoin de cette victoire pour se relancer en Ligue 1 après la défaite contre Lyon dimanche. “Bien sûr, il était très important pour nous d’obtenir une victoire, oublier le match précédent et continuer en prenant les 3 points. Je suis très content du match de ce soir. Pour un gardien c’est important de ne pas prendre de but. C’est toujours une grande émotion, ça donne de la force pour continuer à travailler dur pour l’équipe, c’est ça le plus important, se réjouit Rico pour PSG TV. Il a ensuite expliqué que le but de Kylian Mbappé avait libéré ses coéquipiers. Le but de Kylian nous a permis de prendre le match en main. C’est très compliqué de jouer contre une équipe qui se regroupe en défense. On devait donc être patients, attendre le moment pour marquer ce but et espérer que ça arrive.”