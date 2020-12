Le PSG a retrouvé le goût de la victoire ce soir contre Lorient au Parc des Princes (2-0) dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Mais les joueurs du PSG étaient dans la lignée de leurs précédentes prestations, très moyennes. À l’issue de la rencontre, Thomas Tuchel a expliqué que son équipe avait été chanceuse ce soir de ne pas se prendre de but avec les occasions offertes aux Merlus.

“On a eu de la chance aujourd’hui en première mi-temps parce que l’on a fait deux ou trois erreurs graves au milieu de terrain et on a donné de grandes occasions à Lorient. Ce n’était pas nécessaire, confesse Tuchel au micro de Téléfoot la Chaîne. En général, on a eu beaucoup de récupérations, beaucoup de frappes. Il y a eu beaucoup de changement et ce n’est pas facile la fin d’année pour nous. C’est pour ça que je suis content pour l’effort mais on peut jouer mieux. Des matches comme ça existe pendant une saison. On a perdu trop de points dans des matches serrés On a fait un match d’accord, on a gagné 2-0. C’est comme ça aujourd’hui.“