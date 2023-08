Rien de nouveau sous le soleil pour les indésirables du PSG

Le groupe des lofteurs du PSG a beaucoup de mal à désemplir et ce, alors que le mercato s’approche, doucement mais sûrement, de sa conclusion. Focus.

Le PSG espère encore recruter avant la fin août mais il espère également se délester de plusieurs indésirables. Les supporters et suiveurs du club de la capitale connaissent désormais la rengaine. Le problème résidant dans les émoluments très élevés de ces derniers. Georginio Wijnaldum et Julian Draxler entrent notamment parfaitement dans ce schéma.

À voir aussi : TalkCS – L’énorme erreur du PSG sur le mercato

Les portes de sortie ne se font pas nombreuses

Le Parisien nous indique ainsi que les deux joueurs ne voient, pour l’heure, pas vraiment le bout du tunnel. L’international batave avait bien demandé une résiliation de contrat mais le board rouge et bleu, ne voulant pas lui indemniser son ultime année, a refusé. LP confirme ainsi les informations de L’Équipe parues il y a quelques jours de cela. Quelques club néerlandais seraient bien venus aux renseignements, sans que cela ne soit toutefois très concret. L’Arabie Saoudite se serait également manifestée mais pas de quoi le convaincre de rallier à son tour la Saudi Pro League. Un véritable cul de sac en somme.

À voir aussi : Anciens – La galère continue pour Kays Ruiz-Atil

🚨 Le PSG et l’Eintracht Francfort sont OPTIMISTES pour trouver un accord pour Randal Kolo Muani 🔥🇫🇷



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/E1iEIrei1I — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 24, 2023

Le constat est, peu ou prou, identique pour Julian Draxler. Les intérêts viendraient plutôt de Turquie dans son cas. Le média régional précise, en outre, que celui-ci n’aurait pas non plus été contre une rupture de contrat. Cela lui aurait notamment permis de pouvoir choisir sa future destination lui-même. Ces deux éléments resteraient pourtant les plus proches de la sortie, nous relate Le Parisien. Car, pour le reste, les chances de départ avant la fermeture du marché des transferts paraissent presque nulles pour les autres membres de ce fameux loft. La seule exception concernerait Timothée Pembélé qui pourrait, lui, prendre la direction de l’Allemagne dans les jours à venir.