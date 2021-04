Célèbre défenseur international anglais avec 12 années du côté de Manchester United (2002-2014), Rio Ferdinand (42 ans) a été invité à pronostiquer la confrontation entre le PSG et City. L’ancien joueur mise sur le Paris Saint-Germain, finaliste la saison dernière, tombeur de Barcelone et du Bayern Munich, le tenant du titre. Mieux encore Rio Ferdinand estime qu’avec Kylian Mbappé et Neymar le PSG remportera la Ligue des champions. “Je pense que le Paris Saint-Germain va la gagner”, a déclaré Ferdinand à Vibe via Five. “Ils ont l’expérience de la saison dernière, deux attaquants, et ils savent de quoi il s’agit maintenant quand on arrive au dernier round. Ils sont arrivés jusque là ensemble, ils ne sont pas dispersés et je pense qu’ils auront l’expérience. Pochettino se rapproche du moment de gloire.” Il faut désormais souhaiter que Rio Ferdinand soit un bon pronostiqueur.