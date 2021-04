Bitton : “Pantelic, Baratelli, Bats, Lama, puis un grand vide jusqu’à Navas”

Keylor Navas a prolongé son bail avec le PSG jusqu’en 2024. Une excellente nouvelle, d’autant plus que le club francilien a longtemps recherché un gardien de but de cette envergure. Maintenant qu’il l’a, il veille à le conserver. Le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton a salué comme il se doit cette signature.

“A J-1 de la demi-finale de la Ligue des champions, le PSG cumule les bonnes nouvelles. Il est en lice dans les trois compétitions, l’infirmerie est vide, et puis cette prolongation de contrat de Keylor Navas qui s’inscrit déjà parmi les meilleurs gardiens de l’histoire du PSG. J’ai la chance de les avoir tous vus jouer”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Le PSG avait bien commencé son histoire avec des gardiens comme Pantelic, Baratelli, Bats, Lama. Et puis il y a eu un grand vide jusqu’à l’arrivée de Navas. Le Costaricien s’inscrit parmi les plus grands parce qu’il est décisif et vous fait gagner des points. Il compte au PSG, il a déjà remporté trois Ligue des champions, il a cette culture. Tous les supporters espèrent qu’il gagnera une quatrième avec Paris, la première pour le PSG. C’est aussi un leader du vestiaire. Cette prolongation est une excellente nouvelle.”