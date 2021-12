Le PSG a concédé un match nul frustrant pour ses supporters et les observateurs ce mercredi soir face à l’OGC Nice (0-0). Les Rouge & Bleu montrent des limites dans le jeu et peinent à séduire malgré un très bon bilan comptable en Ligue 1, au point où certains souhaiteraient un changement d’entraîneur. Le journaliste Daniel Riolo fait un constat sur les difficultés des Parisiens et partagent ses informations sur le dossier Zinedine Zidane.

« Clairement Pochettino a lâché l’affaire et les joueurs aussi… Messi ? Il n’a pas été moins bon que ce qu’on a vu depuis le début de la saison. Mbappé tu as l’impression qu’il se fout de la gueule du monde, honnêtement tu as cette impression-là ! Quand il veut jouer, il joue. Mais ce soir je ne sais pas s’il fait 5 kilomètres… honnêtement il ne veut pas courir ! Hakimi on ne le reconnaît plus, bon mais ça fait quelques semaines que c’est le cas… Enfin ça n’a ni queue ni tête ! Je pense que Pochettino c’est fini ! Clairement il est cramé. Zidane ? Je suis pas loin de tenter le pari qu’il pourrait venir dès cet hiver. J’ai des infos aussi sur le sujet, et ça discute très sérieusement. »