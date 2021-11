Donnarumma : « Nous sommes capables de battre n’importe qui »

Arrivé libre de tout contrat au PSG après la fin de son aventure mouvementée sous la tunique de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma partage le poste de gardien de but avec Keylor Navas depuis le début de l’exercice en cours. Ce qui ne lui a pas empêché de rendre de très belles copies avec son nouveau club, et notamment en Ligue des Champions. Une compétition que Gigio dispute pour la toute première fois. D’ailleurs, l’international transalpin a évoqué ses premières sensations au sein de la compétition continentale ainsi que le choc de ce mercredi face à Manchester City pour PSG tv.

Son premier match en Champions League

« C’était fou ! Un premier match en Champions League c’est spécial. Quand on entend la musique, l’ambiance dans le stade, les supporters qui chantent… C’est quelque chose d’incroyable. Pour un joueur, c’est le summum de jouer cette compétition, je suis très heureux d’avoir pu le faire avec le Paris Saint-Germain, et j’espère que nous continuerons à bien jouer et gagner. »

Le match aller contre Manchester City

« Ce match aller avait été difficile. Mais avec la qualité que nous avons dans l’effectif, nous avons réussi à faire déjouer notre adversaire, et à gagner. Nous étions bien préparés pour ce match. J’ai pu aider l’équipe et j’en suis très heureux, parce que je suis aussi là pour ça. Nous avions mérité de gagner, mais il faut continuer, et jouer encore mieux pour continuer à gagner. Il faut souffrir ensemble, l’équipe peut le faire parce que nous avons un grand entraîneur qui prépare très bien les matches. Même si nous devons souffrir, nous sommes unis pour y arriver. »

La mentalité

« Il y a un très bon esprit d’équipe, nous faisons les efforts les uns pour les autres. Nous avons les qualités pour faire tout cela. Notre force est de savoir faire mal à l’adversaire quand il le faut, c’est comme cela que nous abordons les matches et que nous gagnons. »

Le match de mercredi face à Manchester City

« Ce sera forcément compliqué, mais pour eux aussi. On sait que nous sommes capables de battre n’importe qui, alors il faut y aller en ayant cette confiance en nous, et en voulant gagner, comme nous le faisons à chaque fois. »