Riolo : “Le PSG a insulté le jeu et s’est pris une porte dans la tronche”

Le PSG a signé hier une quatrième défaite à domicile (sur sept au total) en Ligue 1 au Parc des Princes. De quoi faire s’étrangler tout supporter contraint de regarder les rencontres derrière un écran. Paris a perdu contre le 19e de la Ligue 1, le FC Nantes, un adversaire qui n’a pas été respecté selon Daniel Riolo, toujours obnubilé par Marco Verratti.

“Il y a eu l’oasis au Camp Nou, mais sinon il n’y a pas eu un bon match avec Pochettino, pas un seul. Les joueurs du PSG sont complètement à la rue physiquement. Ce n’est pas qu’ils ont été mauvais, c’est que c’est trop gros pour être vrai ! Je pourrais me gargariser et dire : “regardez le match de Verratti”. Mais je n’ai pas envie de le faire tellement c’est gros. Il y a des joueurs qu’on veut faire jouer à répétition alors qu’on sait qu’ils ne le peuvent pas, notamment Verratti. Pochettino doit s’en rendre compte, il est incapable d’enchaîner. Il a été mauvais mercredi, ça fait un moment qu’il n’a pas été bon, à part au Camp Nou d’ailleurs…”, a commenté Daniel Riolo sur RMC. “Il n’y avait aucune créativité, des faute techniques, rien n’a fonctionné. Pourtant sur le papier l’équipe du PSG avait l’air équilibrée. Après, on a encore eu Mbappé en n°9, ce n’est pas possible ! Il dézone tout le temps, donc il n’y a aucun référent devant. Bon, ils ont peut-être pensé que contre Nantes tout passerait. Et bien non ! Quand tu insultes le jeu, tu te le prends dans la tronche. Dimanche soir, le PSG a insulté le jeu et s’est pris une porte dans la tronche. Clairement. La médiocrité, je ne sais pas si c’est dû à un problème physique. Mais les bons matches du PSG tu les comptes sur les doigts d’une main.”