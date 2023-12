Aligné au poste de numéro 9 face au FC Nantes, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a déçu. Un positionnement axial qui ne plaît pas à Daniel Riolo.

Le PSG a obtenu l’essentiel face au FC Nantes (2-1) juste avant son match crucial face au Borussia Dortmund en Ligue des champions. Cependant, certains joueurs ont grandement déçu après la rencontre face aux Canaris à l’image de Kylian Mbappé. Titulaire à la pointe de l’attaque, le numéro 7 des Rouge & Bleu a obtenu une première occasion dès la première minute avant de disparaître petit à petit. Reste à savoir si l’international français sera de nouveau aligné au poste de numéro 9 face au Borussia Dortmund. Interrogé à ce sujet sur les antennes de RMC Sport, Daniel Riolo, n’apprécie pas de voir Kylian Mbappé dans ce positionnement axial.

« Mbappé, c’est clair, il est bien en haut à gauche »

« On était vraiment sur un 4-3-3 contre Nantes. Barcola jouait dans la position qui est normalement celle de Mbappé et il a plutôt fait un bon match en proposant beaucoup de solutions. Il n’ose pas encore assez mais son match est positif. Ce 4-3-3 a un peu ronronné et je ne suis pas convaincu par certaines positions. Mbappé repositionné au poste de numéro 9 face à Dortmund ? Franchement, je ne l’espère pas. Je veux Gonçalo Ramos en 9 et un mec à droite que ce soit Kang-in Lee ou Randal Kolo Muani (…) J’espère qu’on aura Mbappé dans sa position préférentielle et qu’on va arrêter le délire de vouloir le faire jouer 9. Mbappé, c’est clair. Il est bien en haut à gauche. J’ai envie de revoir ses accélérations. Pour le poste de 9, tu peux avoir un joueur travailleur comme Ramos, qui ne moufte pas et qui fait un énorme travail défensif. Il y a des choses évidentes, je ne sais pas pourquoi ça doit être un laboratoire. Tu as peu de certitudes, vas-y avec. »