Après Marco Verratti, Kylian Mbappé va-t-il devenir une autre cible chérie au PSG de Daniel Riolo ? Le journaliste de RMC a en tout cas taillé un costume (pour Noël) à l’attaquant de tout juste 22 ans. Et il risque d’être très inconfortable.

“C’est dingue qu’on ne comprenne pas que les mecs, au PSG, on en attend plus. Surtout des mecs qui sont des cadres, qui sont là depuis quasiment dix ans. Jérôme (Rothen) fait partie des gens qui excusent tout au talent. Verratti est talentueux, comme l’était Jérôme (Rothen), et ils se disent qu’ils sont supérieurs aux autres, supérieurs à la quantité. Pourquoi pas. Je pense que ça lui fait perdre un peu de lucidité. C’est comme un garçon qui pourrait avoir de bonnes notes à l’école et qui en rapporte des pourries. Tu n’engueules pas le gamin dans ce cas là ? On est dans une génération où l’exigence n’existe plus. Mais ce n’est pas de Verratti dont je voulais parler, mais d’un autre que je ne trouve pas bon : Kylian Mbappé. Est-ce que c’est dû à une fatigue, à une lassitude, puisqu’il l’a évoquée lui-même. Mercredi soir, il a tout raté. Le but qu’il marque, tout le monde peut l’inscrire. Il a tout manqué, les passes, les tentatives de dribble, les appels, les remises… Tout, il a tout raté. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’il ne devait pas jouer et qu’il a fait tout le match (il est sorti à la 83e minute, ndlr). La façon dont il est géré, je ne comprends rien. Qu’est ce qu’on fait au PSG avec Mbappé ? On veut le gâcher ? Après, sur la qualité intrinsèque, je n’ai jamais pensé que c’était un grand technicien. Ce n’est pas la catégorie Zidane, ce n’est même pas la catégorie Di Maria dans son rapport avec le ballon. Il a d’autres qualités, explosivité, percussion… je trouve qu’il s’entête dans des percussions qui sont toujours les mêmes. Le fameux passement de jambes qui ne surprend plus personne maintenant. Les passes, il en rate énormément. Est-ce que c’est physique ? Pense-t-il à autre chose ? Une forme de boulard ? Je ne sais pas. En tout cas je ne le trouve pas performant du tout en ce moment.”