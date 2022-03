Riolo se demande si le PSG doit vraiment tout faire pour conserver Mbappé

Les rumeurs sur Mbappé se multiplient depuis quelques jours / semaines / mois. Ces derniers jours, l’information du Parisien sur une offre XXL du PSG pour l’international français a fait beaucoup réagir en Espagne. Interrogé à ce sujet-là, le journaliste Daniel Riolo estime que le PSG ne devrait pas en faire autant pour conserver son joueur.

« Si vraiment le PSG s’est mis en tête de tout faire pour le garder, je pense qu’ils seront prêts à accéder à tout ! Si ce n’est pas gênant ? Ça c’est une autre question ! […] C’est une importance que je trouve démesurée et je conçois que ce soit gênant. Moi-même je me demande s’il faut faire tout ça pour garder un joueur ?! Tout Mbappé qu’il est, c’est vrai qu’en ce moment il n’y a pas beaucoup de stars dans le football… Surtout disponible ! Mais des bons joueurs, il y en a ! Encore une fois, on ne va pas répéter pour la millième fois que ce sont des collectifs qui gagnent la Ligue des Champions et pas des joueurs seuls. Même dans la période stratosphérique de Messi, le Barça était une équipe incroyable ! Même dans la période incroyable de Ronaldo, Madrid avait un milieu de terrain incroyable. Il ne faut pas oublier que Sergio Ramos, Modric, Kroos étaient dans cette équipe… »