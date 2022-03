La nouvelle offre du PSG pour convaincre Mbappé de prolonger

C’est le feuilleton qui va animer les prochains mois du PSG. Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin et n’a pas encore fait son choix comme il l’a déjà expliqué à plusieurs surprises. Son avenir semble se dessiner vers une prolongation de contrat – de courte durée avec le PSG – ou d’un départ libre au Real Madrid.

Ce mardi soir, Le Parisien explique que les dirigeants du PSG ont formulé une nouvelle offre de prolongation de contrat à leur numéro 7. Cette dernière serait un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2024, avec un salaire annuel de 50 millions d’euros net. « Pour consolider leur offre et se donner un maximum de chances d’avoir un Mbappé parisien lors de « leur » Coupe du monde », les dirigeants qatariens offriraient une prime de fidélité de 100 millions d’euros net d’impôts au bondynois. « Depuis quelques semaines, un vent d’optimisme souffle à tous les étages des bureaux de la direction parisienne. Une issue favorable à ce dossier prioritaire ne serait plus une totale chimère« , assure le quotidien francilien qui confirme également que le moteur principal de Mbappé pour son futur n’est pas l’argent mais « le projet, sa place au sein de celui-ci et la stature du club comptent tout autant. »