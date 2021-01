Un point sépare Lyon du PSG et Lille au terme de la phase aller. Les Gones sont donc les champion d’automne de janvier… Cela augure-t-il d’une surprise avec un titre qui irait dans le Rhône ? Daniel Riolo ne le croit pas. Pour le journaliste de RMC, si le champion de France en titre change de braquet et retrouve sa cadence habituelle, les hommes de Rudi Garcia ne tiendront pas, même s’ils n’ont pas de coupe d’Europe au programme.

“Ils sont à un point de Lyon. Je me dis que ça va dépendre du PSG et pas uniquement du parcours de l’OL parce qu’il faudrait qu’ils tournent à 2.5 points pas journée. Là, les Lyonnais ils tournent à 2.1. Il faudrait qu’ils augmentent leur cadence, tu imagines ? Je dis ça alors que j’étais en train de changer d’avis, mais il y a eu ce match à Rennes. Si les Parisiens retrouvent un peu de forme, des joueurs, ils peuvent dérouler, aller gagner à Lyon et finir champion. Si le PSG retrouve sa cadence traditionnelle, ce sera chaud pour Lyon.”