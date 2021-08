Ripart avant le Estac/PSG : “La tension commence à monter”

Recruté au Nîmes Olympique par l’Estac contre 3.3M€, Renaud Ripart (28 ans) espère connaître samedi soir une première grande joie au stade de l’Aube aux dépens du PSG dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Il se dit que Troyes pourrait jouer avec une défense à cinq pour contrarier les Parisiens. Quoi qu’il en soit “la tension commence à monter”, explique l’attaquant à L’Est Eclair. “On fait ce métier pour ça, pour la compétition. Le PSG, on sait quelle équipe c’est. On le voit avec le mercato ! Même si tous les joueurs ne seront pas là, ça reste la plus grosse équipe du championnat. A nous de donner le maximum pour créer l’exploit.”