La Ligue 1 n’a pas débuté, certains joueurs-stars du PSG sont encore en vacances et attendus vendredi, mais Mauricio Pochettino est déjà sur le grill. Bruno Salomon, journaliste France Bleu Paris, estime qu’il faut du temps pour le juger sportivement. En revanche, en termes de communication, il y a des carences avérées.

“Pochettino a les épaules. Il a demandé à être jugé sur une saison, on va le juger sur une saison. Je suis persuadé que Pochettino a les épaules, mais pas pour la communication. Il se plante à chaque fois sur ses déclarations en sortie de match quand il se rate. Là dessus il me fait souci. Comme dimanche soir où il nous dit “oui on méritait de gagner”… C’est bon ! On a déjà entendu ça avec Tuchel ou Emery, et ça ne passe pas. Pochettino, quand il est arrivé en Angleterre, c’était Southampton, un petit club, il s’est bien mis avec les journalistes anglais, il les a fait marrer avec son accent chantant… Après c’était Tottenham. C’est haut mais pas le top. Là, c’est Paris. On l’attend, il ne parle pas français, on a un peu de mal à communiquer avec lui, et il s’est raté tout le mois de juin sur la grosse rumeur d’un départ à Tottenham ! Il n’a jamais communiqué, il n’a jamais éteint l’incendie !”, a déclaré Bruno Salomon sur le plateau de l’EDS. “Ce débat sur les épaules ou pas… on l’a eu avec tous les entraîneurs du PSG. Et après, quand Unai Emery remporte une coupe d’Europe, on dit que le PSG n’a rien compris, Tuchel c’est pareil, quand il remporte la Ligue des champions on dit qu’on n’a rien compris. Pochettino, il avait des carences dans son groupe. Là, on lui apporte ce qu’il voulait.“