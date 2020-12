C’est l’annonce choc de ce jeudi 24 décembre 2020. Selon plusieurs médias, le PSG a décidé de licencier Thomas Tuchel, au lendemain du dernier match de l’année civile du PSG face au RC Strasbourg Alsace (4-0). Même si le club de la capitale n’a pas encore officialisé l’information, un nom revient avec insistance pour remplacer l’entraîneur allemand. En effet, sauf retournement de situation, l’ancien coach de Tottenham (2014-2019) et ex-joueur du PSG (2001-2003), Mauricio Pochettino, sera le successeur de Thomas Tuchel pour un contrat de 18 mois (plus une saison en option en cas de qualification en C1) selon Canal Plus.

Sur son site internet, RMC Sport est revenu sur les raisons du licenciement (pas encore officialisé par le PSG) de Thomas Tuchel. Le média sportif nous apprend que l’entraîneur de 47 ans a appris la nouvelle hier soir après la victoire du PSG face à Strasbourg (4-0). Une décision qui n’a aucun lien avec ses récentes déclarations au média allemand Sport 1, rapporte RMC. Son licenciement “s’explique surtout par des critères sportifs, alors que le PSG est troisième de Ligue 1, à un point de Lyon et Lille, au terme de l’année 2020, avec quatre défaites notamment face à l’OM et l’OL.” Autre raison reprochée par les dirigeants parisiens, le manque d’influence de Tuchel auprès du groupe, ainsi que “sa communication envers le club depuis sa prise de fonction”, précise le média sportif. RMC Sport conclut en précisant que Mauricio Pochettino devrait bien être le nouvel entraîneur du PSG, “lui l’ancien défenseur du club qui a toujours manifesté son envie de revenir dans la capitale.”

Un départ qui concernera aussi le staff technique de Thomas Tuchel. En effet, selon le journaliste de la chaîne Téléfoot, Saber Desfarges, les adjoints du coach allemand, Arno Michels et Zsolt Löw, quitteront également le PSG. “Certains joueurs parisiens, en transit aujourd’hui vers le lieu de leurs vacances, ont appris le licenciement de l’Allemand par leurs proches ou par voie de presse”, précise le journaliste. De son côté, Le Parisien revient sur le coût du licenciement de Thomas Tuchel et son staff. “Si les salaires du staff sont sans commune mesure à celui de Tuchel, l’ensemble des départs à six mois de l’échéance des contrats devrait coûter jusqu’à 7 millions d’euros au PSG.”