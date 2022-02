Ce mercato hivernal aura été riche en rebondissement que ce soit d’un point de vue des arrivées mais aussi des départs. Annoncé comme partant, et en tete de la liste des indésirables, Layvin Kurzawa va pourtant rester au PSG jusqu’à la fin de la saison. RMC Sport revient sur l’échec de ces négociations et explique pourquoi est ce que le joueur est encore à Paris.

Loic Tanzi confie que le Barca voulait récupérer le latéral gauche du PSG dans un échange avec Ousmane Dembélé, tout comme Leandro Paredes. Mais c’est le club de la capitale qui a refusé de faire le deal, et souhaitait libérer plutôt un joueur offensif. Si le nom de Mauro Icardi a bel et bien été mentionné, le journaliste affirme que « son dossier ne passait pas avec le fair-play financier. » Du côté de la Ligue 1, le média révèle que Lille et Bordeaux ont « tenté une dernière offensive pour Kurzawa, pour un prêt de 6 mois », mais encore une fois, les dirigeants Rouge & Bleu auraient mis oun frein aux négociations avec des demandes jugées « trop élevées pour eux. » À l’étranger, West Ham et l’Ajax appréciaient le profil de l’international français… Mais l’opération était trop complexe à réaliser. Il faudra désormais observer du côté de la Turquie et de la MLS, où les mercatos sont toujours ouverts, mais les chances restent « infimes » de voir Kurzawa quitter le PSG…