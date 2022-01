Décidément avec le PSG, on ne s’ennuie jamais. Dans ce « deadline day », le club de la capitale est cité de toute part. Entre départs potentiels (Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye…) et arrivée fracassante, comme celle de Ousmane Dembele, les informations autour des Rouge & Bleu se multiplient. Depuis un peu moins de 24 heures, le dossier de l’international français fait beaucoup parler au sein de la communauté des supporters parisiens, avec des avis plus ou moins tranchés (ceux qui étaient présents lors de notre Live Twitch de ce dimanche soir savent de quoi on parle).

Annoncé comme très proche du Paris Saint-Germain, avec même un accord verbal, Ousmane Dembele pourrait finalement atterrir du côté de… Chelsea ! Si de nombreuses sources ont fait état d’un rapprochement significatif entre le PSG et l’ailier barcelonais, ce dernier pourrait finalement poursuivre sa carrière du côté de l’Angleterre et Chelsea. En effet selon les informations du Mundo Deportivo, les Blues sont en contact avec le Barça et l’agent du joueur. Le club anglais serait même désormais la « destination la plus probable » pour l’international français. Mêmes échos pour le média ABC Deportes qui va même plus loin dans ce dossier, et annonce que ce deal serait « fait à 99% » selon une source proche de la négociation. Le média espagnol évoque même un contrat jusqu’en juin 2026 pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund, qui pourrait donc retrouver son ancien coach, Thomas Tuchel.