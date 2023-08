Au cœur de l’actualité du PSG, le feuilleton Kylian Mbappé est omniprésent et occupe une place prépondérante. A la veille de l’entrée en lice en Ligue 1 du club de la capitale, les supporters Rouge & Bleu sortent du silence sur ce qui a occupé tout l’espace médiatique du Paris Saint-Germain depuis le début de l’été.

Le mercato estival 2023 du Paris Saint-Germain est mouvementé et guidé par l’avenir de Kylian Mbappé. Un feuilleton qui forcément, impacte le sportif du club de la capitale. En ce sens, les supporters parisiens sortent du silence à la veille de la première journée de Ligue 1 Uber Eats face au FC Lorient ce samedi (21h sur Canal +). En effet, par le biais de Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris, le groupe de supporters se dit satisfait de la nouvelle politique menée par les dirigeants du PSG avec ses joueurs : « Nous sommes bien-sûr satisfaits du renforcement de l’institution du club, de la nouvelle politique depuis la reprise et de la volonté d’avoir des joueurs investis à 100%« . Concernant Kylian Mbappé, le président du CUP, Romain Mabille, prône la patience : « Concernant Mbappé, on va attendre encore un petit peu de voir comment les choses évoluent avant de prendre position. Le jeu médiatique influence également pas mal les choses. On croit réellement qu’il est possible de trouver une solution où tout le monde en sort gagnant« .

Romain Mabille poursuit sur le sujet de la star française du Paris Saint-Germain : « Entre la volonté du coach de le faire jouer et la volonté de Kylian de jouer, je pense que tout le monde est capable de trouver un terrain d’entente« , avant d’évoquer les relations du CUP avec les dirigeants parisiens : « On a de très bonnes relations avec le club en ce moment aussi donc on va attendre de voir comment les choses évoluent sans faire plus de dégâts. On leur fait confiance« .