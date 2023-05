Vers l’apaisement entre le CUP et le PSG ?

Après les récents évènements autour du PSG et notamment l’opération du CUP au siège à La Factory, les liens étaient tendus entre le club et ses supporters. Depuis quelques heures maintenant, les relations semblent s’apaiser, en particulier avec la tenue d’une réunion ces derniers jours.

Les récentes réunions entre le Collectif Ultras Paris et les dirigeants du PSG semblent avoir été positives. En effet, dans un communiqué publié ce mercredi, le groupe de supporters annonce reprendre ses activités et donc être présents dès ce soir au Stade Pierre de Coubertin afin de supporter la section handball dans son quart de finale retour de Ligue des Champions face aux Allemands de Kiel. La raison de ce retour aux affaires ? Un gain de cause au sujet du maillot Hechter ainsi que la refonte de la plateforme TicketPlace.

🚨 Communiqué !

Rendez-vous dès ce soir à Coubertin pour notre équipe de Hand !! 🚨 pic.twitter.com/mPKwbszsOg — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 17, 2023 Twitter : @Col_Ultras_Paris

La réaction du PSG au communiqué du CUP

« Le Paris Saint-Germain s’efforce constamment de rassembler toutes les communautés du Club, tout en hissant l’institution du Club au-dessus de tout.

Cela inclut, depuis le début de l’année et récemment, l’engagement d’un dialogue très constructif avec les supporters pour discuter des moyens d’améliorer l’expérience des fans, à la fois dans les stades et en dehors. Le PSG estime que les supporters sont le fondement du Club, qu’ils soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments. À la suite de réunions récentes, plusieurs propositions sont en cours d’élaboration pour rendre l’expérience des supporters du PSG plus vivante, plus inclusive et plus collective.



Nous sommes impatients de faire avancer ces idées en collaboration avec les fans lors de la période à venir« .