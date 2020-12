La petite phrase de Neymar sur son souhait de rejouer avec Lionel Messi et ce dès la prochaine saison fait grand bruit. Les médias du monde entier évoquent cette possibilité depuis mercredi soir. La déclaration est évidemment revenue jusqu’à Barcelone. Présent en conférence de presse ce vendredi, Ronald Koeman – l’entraîneur barcelonais – a été interrogé sur les déclarations du numéro 10 parisien et a expliqué qu’il ne serait pas contre le récupérer au FC Barcelone. “Je crois qu’en tant que club, il faut toujours essayer d’avoir les meilleurs joueurs ici. Comme club, comme entraîneur, en tant que joueur, en tant que culé, on veut avoir les meilleurs joueurs du monde, et s’ils finissent tous dans notre équipe, tant mieux alors.”

Ronald Koeman qui n’a pas voulu s’étaler au moment d’évoquer un possible départ de Lionel Messi en fin de saison. “On connaît la situation de Leo. S’il y a une personne qui doit décider de son futur, C’est Leo lui-même. Les commentaires extérieurs ne m’intéressent pas. Ces commentaires ne nous aident pas. On ne peut pas contrôler ce qui se dit à l’extérieur, mais ce qui se passe à l’intérieur est bien différent. J’espère que ce sera ici, mais c’est à lui de choisir, je ne peux pas donner mon avis sur cette question.“