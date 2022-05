Ronaldinho déclare sa flamme à Paris et au PSG

Récemment, le Brésilien Ronaldinho s’est souvent exprimé sur le PSG et le fait qu’il espérait que Kylian Mbappé reste. C’est désormais chose faite puisque le club de la capitale pourra compter sur son attaquant star pour au moins trois saisons supplémentaire. Ce choix a été salué par les supporters du PSG et plusieurs grands noms du football mondial. Légende des Rouge & Bleu, Ronaldinho avait fait part de sa satisfaction de voir le jeune français poursuivre son aventure parisienne.

Le PSG « très important » dans sa vie

Invité par l’UEFA à Paris à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions qui a opposé le Real Madrid à Liverpool (1-0), l’ancien numéro 10 du PSG en a profité pour faire un tour de la ville lumière. Présent à ses côtés le quotidien Le Parisien a recueilli ses propos sur son amour pour le Paris Saint-Germain et la ville dans son ensemble. Extraits choisis

« À chaque fois que je reviens ici, j’adore. Tout est beau, incroyable. C’est impossible de dire quel est mon endroit préféré ici. (..) Paris et le PSG ont été très importants pour moi, dans ma vie. J’ai beaucoup d’amis ici. Dès que je reviens, je suis heureux, et je me sens comme chez moi. »