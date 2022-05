Le PSG pourra compter sur Kylian Mbappé pendant encore trois ans. Après de très long mois de réflexion, l’attaquant a décidé de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025. Un choix salué par les supporters du PSG et plusieurs grands noms du football mondial. Légende des Rouge & Bleu, Ronaldinho explique ne pas être surpris par la décision de l’ancien monégasque.

« Non, je ne suis pas surpris par sa décision. Et oui, j’aurais aimé jouer avec lui, lance le Brésilien dans une interview accordée au Parisien. Je pense que si on avait été dans la même équipe, les défenses auraient été heureuses (il rigole). Il y aurait eu beaucoup de bonne humeur dans notre équipe. Et surtout, je pense qu’avec nos styles de jeu respectifs, on aurait formé un très bon duo d’attaquants.«

Ronnie n’est pas inquiet pour le PSG en Ligue des Champions dans les années à venir. « Je pense que Paris va très prochainement remporter la Ligue des champions. Le PSG possède les meilleurs joueurs du monde. Ce n’est vraiment plus qu’une question de temps avant que les joueurs parisiens célèbrent ce titre de champion d’Europe.«

Ronaldinho qui conclut en évoquant Neymar, dont le PSG ne serait pas contre se séparer. « D’abord, d’un point de vue personnel, je veux voir mes amis heureux, quel que soit le club dans lesquels ils jouent. Mais je pense que tous les fans de football veulent voir les meilleurs joueurs ensemble. Messi, Neymar et Mbappé le sont, et les gens veulent le voir ensemble. Donc je pense que le mieux… est qu’ils jouent ensemble. »