Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG accueille l’Olympique de Marseille. En pleine crise, les Olympiens ont un plan précis en tête pour contenir les Parisiens.

Pour le premier Classico de la saison, le PSG et Luis Enrique voudront marquer les esprits et se relancer en championnat. Mais en face, ils retrouveront une équipe marseillaise en pleine crise. Avec leur nouveau coach intérimaire Jacques Abardonado, les Olympiens ont un plan précis pour tenir tête aux Rouge & Bleu.

À voir aussi : PSG / OM : Les attentes autour du Classique

« Il faut aller au Parc sans complexe, surtout au vu de la situation »

Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Valentin Rongier a été assez clair sur les ambitions de son équipe. Ils viendront en étant moins offensifs que lors du match nul face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa (3-3), dans des propos rapportés par RMC Sport. « Il faut aller au Parc sans complexe, surtout au vu de la situation. On a eu très peu de temps pour préparer ce match. Ça passera par une bonne séance aujourd’hui, de la vidéo. On ne pourra pas autant ouvrir le jeu que contre l’Ajax (3-3). Mais on a un plan. Il faut jouer ce match sans complexe, rester concentré. A tout moment ils peuvent faire la différence. Mbappé ? On connait tous la qualité de Mbappé. Si on lui laisse des espaces c’est là où il est le plus à l’aise. Mais il n’y a pas que lui. »