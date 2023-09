Arrivé sur le banc du PSG cet été, Luis Enrique a réussi à convaincre les supporters et les observateurs de football grâce à son travail et sa gestion du groupe.

Ce dimanche, Luis Enrique disputera son premier Classico PSG-OM. Pour aborder au mieux ce type de rencontres, le technicien espagnol pourra s’appuyer sur ses expériences passées aussi bien au FC Barcelone qu’en sélection d’Espagne. Même si le début de saison reste poussif en terme de résultats, le coach de 53 ans a déjà réussi à mettre en place ses principes de jeu. Une méthode qui commence à séduire à plusieurs supporters et observateurs de football l’image d’Eric Rabensandratana.

« Luis Enrique se fait respecter naturellement »

Dans sa chronique sur France Bleu Paris, l’ancien Parisien s’est montré très élogieux envers le coach du PSG. « Luis Enrique, l’homme providentiel du PSG ? Je pense que oui. J’avais le sentiment que c’était l’homme de la situation et je l’ai encore plus aujourd’hui parce que son début de saison est très rassurant. Je suis vraiment un fan absolu de cet homme. Le cadre de travail qu’il installe, c’est un mec exigeant, il installe la concurrence, il fait travailler les joueurs et il challenge un peu son groupe parce qu’il est capable de sortir un peu les joueurs de leur zone de confort. C’est vraiment l’homme dont on avait besoin parce qu’il manquait toutes ces valeurs et ce cadre de travail au PSG. Je pense que par le passé, on n’a pas eu des hommes qui ont été capables de tenir un vestiaire comme ça et d’installer toute cette rigueur. Le mot d’ordre aujourd’hui c’est de trouver une stabilité et des automatismes (…) Le cadre de travail est différent pour lui (par rapport à la sélection d’Espagne). Il n’y a pas de remplaçants ou titulaires, il fait travailler tout son groupe. Il a le respect de son groupe grâce à son parcours. Il se fait respecter naturellement mais c’est un très bon communiquant aussi, du coup il arrive à concerner les joueurs et il n’y a pas de joueurs qui se retrouvent spectateurs. »