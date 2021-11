Rothen : « Arrêtez de vous cacher derrière l’argent du Qatar »

Depuis l’arrivée de QSI au PSG en 2011, le club de la capitale est la cible de plusieurs critiques de la part des dirigeants européens. Constamment dans le viseur du président de LaLiga Javier Tebas, le modèle économique du club de la capitale a récemment été contesté par le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness ainsi que Frank McCourt. Arrivé en 2016 à la tête de l’OM, ce dernier affichait l’objectif de « concurrencer directement Paris » en triomphant devant l’entièreté des équipes de Ligue 1. Si le bilan semble bien plus contrasté que prévu, l’homme d’affaires Américain estime faire face à une concurrence non équitable qui devrait selon-lui, laisser place à des réformes. Des déclarations qui n’ont pas manqué de faire réagir Jérome Rothen dans son émission Rothen s’enflamme diffusée ce lundi sur les ondes de RMC. Celui-ci a ainsi fait part de sa lassitude d’entendre les dirigeants de nombreux clubs décrier le modèle économique de son ancien club.

« Ce que j’en pense c’est que j’en ai marre qu’on mette en avant l’aspect financier du PSG et du Qatar… Les propriétaires de clubs, il faut prendre conscience de la chance et tant mieux d’investir autant d’argent, parce que Frank McCourt en a investi beaucoup et que par rapport à ses moyens il savait que ça allait être compliqué de rivaliser avec le PSG et que le Qatar était déjà là. Mais on parle d’un club, après il y a les 19 autres clubs de Ligue 1… Quand t’es le 3e budget de France et que t’as dépensé 200M€ qui se sont évaporés avec les années pour prendre des joueurs comme Strootman, des entraineurs et des directeurs sportifs avec qui tu ne peux pas construire, que t’as du licencier des joueurs pour soit disant des fautes graves comme Adil Rami et d’autres aussi ; ça c’est tes erreurs, pas celles du Qatar ni l’argent du Qatar. Donc déjà balaye devant ta porte. T’as fait des erreurs et aujourd’hui, il s’est entouré de personnes très compétentes pour reconstruire un club digne de ce nom, tant mieux… Avec ces moyens là tu peux peut-être gagner aussi et être surprenant parce que le PSG a montré qu’ils pouvaient faire des erreurs et ils laissent des titres en jeu. Depuis que McCourt est là il y a trois clubs qui ont gagné des titres, Lille, Monaco et Rennes en Coupe de France. Qu’est ce qui empêche l’Olympique de Marseille d’être parmi ces 3 équipes là dans le futur ? Je leur souhaite mais arrêtez de vous cacher derrière l’argent du Qatar parce que n’empêche qu’aujourd’hui ils investissent beaucoup d’argent et tant mieux pour le marché Français et l’économie Française. Et on a aussi une équipe qui peut rivaliser avec les meilleures équipes Européennes donc il faut arrêter de se plaindre«