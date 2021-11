Il y a du nouveau dans l’affaire de l’agression subie par Kheira Hamraoui. Selon les sources du journal Le Monde, les enquêteurs ont déduit que la puce du téléphone de la milieu de terrain du PSG était au nom de l’ancien international Éric Abidal. C’est un nouveau rebondissement dans cet événement extra-sportif qui va conduire Abidal à être entendu auprès du parquet de Versailles.

Cette découverte remettrait en cause l’hypothèse d’une rivalité sportive entre Kheira Hamraoui et Aminata Diallo. L’agression pourrait se résumer à une vengeance liée aux relations entre l’ancien directeur sportif du FC Barcelone et la joueuse. Selon la Maryvonne Caillibotte, la procureure de la République de Versailles, Abidal sera « entendu prochainement« . Une audition pourrait également être prononcée pour Hayet Abidal, son épouse.