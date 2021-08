C’est bientôt la rentrée. Le PSG sera cette saison – plus que jamais – au centre des débats foot. Mais dès cette semaine on aura de la prise de position liée à la fin de mercato. Ainsi, Jérôme Rothen est circonspect quant à l’approche du club de la capitale par rapport à Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin, et qui refuse de prolonger son bail.

“Ce qui m’a contrarié, c’est le moment de la présentation de Lionel Messi au Parc des Princes. S’il y a bien un joueur à ne pas prendre en grippe, c’est lui. L’image du PSG, c’est aussi d’être représentée par des joueurs français. En l’occurrence, tu as de la chance d’en avoir un, le meilleur. Leonardo, depuis son arrivée il y a deux ans, a vu trois fois le clan de Kylian Mbappé. Pour prolonger la figure emblématique du club, ce n’est pas assez. Quand un club veut absolument te garder, il doit faire en sorte de le voir plus souvent”, a jugé l’ancien joueur parisien dans son émission sur RMC : Rothen s’enflamme. “Dans la prolongation de contrat proposée, c’était inférieur au niveau salarial à Neymar et Messi, même si je mets l’Argentin de côté car il n’était pas au club. Sur les derniers mois, heureusement que Mbappé était là. Sans lui, le club n’aurait même pas vivoté sur certains matches. Il faut le traiter à sa juste valeur. Quelle est l’image envoyée avec Neymar, dans son attitude encore dernièrement, où il y a des photos de lui qui tournent avec des kilos superflus, alors qu’il va perdre du temps pour revenir au top? Il a déjà fait quatre ans au club. A la signature de son contrat, il avait deux rêves. Le premier était de jouer pour le PSG, ce qu’il a très bien fait. Et le deuxième était celui de porter les couleurs du Real Madrid. Il ne s’en est jamais caché, il l’a dit dans la presse. Avec ce contrat de cinq ans (jusqu’en 2027) qui lui est proposé, le PSG se donne la possibilité de le garder pendant six ans. Dans deux ans, la tête d’affiche du club, ce sera Mbappé. Mais le problème, c’est que si ça ne va pas dans ce club, celui qui va prendre dans la tête, ce n’est pas Messi, c’est Mbappé. Cela a déjà commencé avec les sifflets, ça me contrarie. Je pense que le mal est profond. Ils passent la pommade à Neymar, pourquoi ils ne le font pas à Mbappé?”