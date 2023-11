Rothen défend le PSG après la désillusion face à Newcastle

Si le PSG a déçu face à Newcastle ce mardi soir en Ligue des Champions (1-1), Jérôme Rothen a tenu à défendre les joueurs Parisiens.

Dans une situation délicate au sein de sa phase de poule, le PSG est passé tout près du pire ce mardi soir. Sur la pelouse du Parc des Princes, les Parisiens ont ainsi été très imprécis et ont finalement arraché le point du match nul devant un Newcastle loin d’être flamboyant (1-1). Mais si les critiques s’abattent sur les Rouge et Bleu après cette nouvelle contreperformance européenne, ce n’est nullement la démarche de Jérôme Rothen. Le consultant a, en effet, tenu à défendre le PSG et son projet sur les ondes de RMC.

À voir aussi : Qui est Gabriel Moscardo, la nouvelle piste de Luis Campos ?

🚨 Paris, du CHAOS… à l’ESPOIR ! 🚨



✨ Deux équipes miraculées



❌ Mbappé finalement… meilleur en 9 ?!



🤝 Malgré tout… Le PSG se rapproche de la qualif’ !



TALK CS BRÛLANT de PSG / Newcastle à découvrir 🔥🎙️⤵️https://t.co/RkRzBFPA0i pic.twitter.com/j7EXZoTL0P — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 29, 2023

Pour Rothen, c’est un processus logique

Je ne suis pas inquiet. On en parlait avant le match, j’étais prêt à accepter une élimination et que cette équipe soit reversée en Europa League. Pour moi, cette équipe n’a rien d’une équipe qui va gagner la Ligue des Champions. Je ne suis donc pas déçu. Ce que j’ai envie de voir, ce sont les attitudes que j’ai vues hier (mardi). Une équipe qui va de l’avant, qui se crée des occasions, qui donne le maximum. Après, oui, il y a des erreurs techniques Franchement, la maîtrise, ils l’ont eu. Ils ont tiré 31 fois au but, Newcastle est venu deux fois dans le camp parisien en seconde période. C’est de la faute de Donnarumma qui les a fait douter après le but encaissé. C’est vrai, il y a eu un manque d’efficacité. Mais ça, ça se travaille. (…) Moi, je trouve que ce PSG progresse avec ses limites parce qu’il y a des limites et cela sera corrigé. Ce sera corrigé peut-être lors du mercato hivernal. C’est un projet à moyen terme et il faut l’accepter. »