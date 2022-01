Le PSG a concédé le match nul ce dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais (1-1). Cette rencontre a été de nouveau frustrante dans le jeu qui a vu un Paris Saint-Germain afficher deux visages. Une première heure de jeu un peu confuse collectivement puis l’entrée en jeu des titis et le repositionnement de Marco Verratti qui a tout changé. Preuve en est, quelques minutes plus tard les Rouge & Bleu ont égalisé grâce à leurs trois entrants et ont ensuite failli remporter la rencontre avec un magnifique coup-franc de Kylian Mbappé qui s’est écrasé sur le montant d’Anthony Lopes. Lors son émission sur RMC, Jérôme Rothen a fait part de sa déception du niveau des milieux actuels et souhaiterait voir davantage les jeunes parisiens enchaîner.

« Wijnaldum je lui tombe dessus parce qu’on en attend beaucoup mieux ! Mais là où j’en veux à Mauricio Pochettino avec les autres joueurs, arrête avec ton milieu de terrain Paredes, Verratti, Herrera sachant que tu as des jeunes joueurs. Alors ces jeunes ne sont pas des titulaires en puissance dans le futur du PSG, mais en ce moment ils sont meilleurs qu’Herrera et Paredes ! On a vu une différence avec eux »