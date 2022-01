Obraniak espère toujours voir une défense à trois au PSG

Cela fait plus de 10 jours que le mercato hivernal a ouvert ses portes, et nous n’avons toujours pas eu de mouvement majeur du côté du PSG. Hormis le départ de Rafinha du côté de la Real Sociedad en prêt (sans option d’achat), le club de la capitale est plutôt calme sur le marché des transferts. Mais chaque jour, une nouvelle rumeur apparaît et concerne un joueur Rouge & Bleu. Récemment, Abdou Diallo intéresserait West-Ham selon de nombreux médias. Pour le consultant Ludovic Obraniak, le Paris Saint-Germain doit absolument converser le défenseur central.

« Je ne désespère pas que Pochettino, dans les semaines qui viennent, mette enfin en place cette défense à trois avec Sergio Ramos en tête de gondole, Marquinhos d’un côté et Kimpembe de l’autre. Qui dit défense à trois, dit forcément plus de risque de blessure, et donc des joueurs capables de pallier à ces absences. Sachant que pour deux d’entre eux, c’est assez récurrent. Je pense à Presnel Kimpembe et à Sergio Ramos. Il faudra bien un joueur pour les suppléer et Abdou Diallo peut entrer dans la rotation, où il peut jouer latéral gauche ou dans l’axe. Pour moi c’est un joueur que l’on doit absolument garder dans son effectif ! »