Rothen juge les limites de la gestion des gardiens au PSG

La gestion des gardiens au PSG est un véritable sujet de discussion depuis le dernier mercato estival. Avoir deux grands gardiens de but est un luxe pour une équipe mais la rotation est forcément délicate à gérer pour un entraîneur. Dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen pense que la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas a tué la saison du PSG.

« La gestion des gardiens a tué la saison au PSG. Lors du dernier mercato estival, Leonardo nous a vendu du rêve avec deux grands gardiens. On s’est beaucoup posé la question du recrutement de Gianluigi Donnarumma. Il y avait déjà Keylor Navas, qui est un grand gardien. Avec deux gardiens de cette envergure, tu es obligé de faire des choix ou non. Mauricio Pochettino n’en a pas fait lors de la première partie de cette saison. Lors de la deuxième, il a choisi de mettre Donnarumma pour les grands matchs à élimination direct. Résultat, il y a eu une fracture qui s’est faite dans le vestiaire. L’erreur de Donnarumma et l’élimination contre le Real Madrid a tellement créé de tensions dans le vestiaire que tout a explosé. Il faut qu’un des deux gardiens parte l’année prochaine. »