Pour Rothen, Ramos se voile la face au sujet de son avenir

Sergio Ramos vit une saison difficile sous le maillot du PSG. Le défenseur central espagnol (36 ans) n’a joué que 7 matches avec les Rouge & Bleu depuis son arrivée cet été. L’ancien madrilène a souvent été blessé et n’a donc pas pu enchaîner les matches. Malgré une saison galère, l’Ibère aimerait encore jouer deux ans au PSG. Pour Jérôme Rothen, il se voile la face.

« Franchement, c’est risible. Le bilan à la mi-avril, c’est six matches et seulement trois en entier cette saison (en Ligue 1, ndlr). Moi, je veux bien qu’il soit rassuré sur son état physique et je ne lui souhaite que du bien. Mais, vous imaginez que depuis un an et demi, il n’a pas joué plus d’une dizaine de matches. C’est dramatique pour un joueur de 36 ans, lance l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. […] J’ai l’impression qu’il se voile la face. Je n’ai pas envie de l’attaquer gratuitement, mais j’ai l’impression que certains joueurs sont sur une autre planète, sans aucune humilité et aucun recul. Au niveau de la communication, quel est l’intérêt ?«