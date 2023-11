Sur RMC, Jérôme Rothen est y allé de ses informations sur le dossier Kylian Mbappé. Et le consultant a un apriori plutôt positif quant à une possible prolongation au PSG.

Bien malin est celui qui pourra prédire l’avenir de Kylian Mbappé. À l’heure où sont écrites ces lignes, le joueur ne souhaite pas s’exprimer à ce sujet et ce, alors que son contrat prendra fin dans moins d’un an maintenant. On pourrait se dire que la tendance penche tout de même du côté d’un départ, surtout depuis les récents épisodes de l’été dernier. Mais à en croire Jérôme Rothen, l’ancien monégasque n’aurait toujours pas acté de décision définitive à ce sujet. Et selon lui, des signes font même penser à une possible continuité en terre parisienne.

À voir aussi : Kylian Mbappé a un accord avec le PSG

🚨 Mbappé et le PSG ont un accord pour qu'une partie des sommes dues ne lui soient pas versées (pour le moment).



Ce montant avoisinerait les 80M€, ce qui correspondrait à ses différentes primes 💰🇫🇷



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/3ajQZ0izzJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 16, 2023

Kylian Mbappé n’a pas encore arrêté de décision

« C’est une certitude, Kylian Mbappé n’a pas pris sa décision. Rien n’est décidé. Il ne sait pas aujourd’hui s’il va rester ou partir. Quand je le vois, et quand je l’entends avec ses coéquipiers, il est beaucoup plus heureux que l’année dernière. Il y a tout de même des signes qui ne trompent pas. En effet, tout peut se passer aujourd’hui, a exposé Jérôme Rothen sur les ondes de RMC. J’ai un ressenti. Je pense que tout ce qui se passe au club aujourd’hui est en train de lui faire plaisir. Il retrouve certainement un épanouissement qu’il avait un peu perdu lors des derniers mois au Paris Saint-Germain.