Jérôme Rothen énumère les problèmes du PSG

Le mercato a fermé ses portes presque partout dans le monde hier soir. En un mois, le PSG a laissé filer Sergio Rico (Majorque) et Rafinha (Real Sociedad) en prêt sans option d’achat et Bandiougou Fadiga en transfert définitif à l’Olympiakos. Il a aussi prêté plusieurs de ses titis. Dans le sens des arrivées, aucun mouvement malgré plusieurs rumeurs. Jérôme Rothen est déçu des dirigeants parisiens – surtout de Leonardo – et de leur mercato.

« Ils auraient pu faire venir beaucoup de joueurs parce que financièrement, ce n’est pas un problème. Le PSG a un effectif pléthorique. Si tu rajoutes un ou deux joueurs, ça devient injouable pour Pochettino. Le PSG est armé. Mais le PSG n’arrive pas à vendre, lance l’ancien joueur dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Il faut trouver une porte de sortie. Les joueurs ne veulent pas partir. Leonardo est le problème central du PSG. Il achète et nous on peut le faire aussi, mais par contre pour faire partir des joueurs, il faut un réseau sur l’ensemble des clubs. Et surtout, il faut avoir des relations avec les joueurs qui ne jouent pas. Leonardo est responsable de tout ça dans la façon de fonctionner. Il ne faut pas toujours aller dans le sens des joueurs. Icardi est l’erreur de Leonardo par exemple. Il fallait le mettre devant ses responsabilités et ne pas aller dans son sens.«