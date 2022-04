Depuis quelques jours, la rumeur qui emmène Antonio Conte sur le banc du Paris Saint-Germain ne cesse de prendre de l’ampleur. Jusqu’à voir ses prétendues exigences sortir dans la presse aujourd’hui, avec notamment des informations de nos confrères d’RMC Sport. Des exigences qui ne sont pas passées sous le nez du consultant Jérôme Rothen qui n’a pas manqué de les commenter au micro de son émission Rothen s’enflamme lorsqu’on lui demande s’il faut dire oui à tout, et si Conte peut changer les choses au PSG : « Mais bien sur que non, bien sur que non. Quand t’entends ces exigences-là, mais reste où tu es. Ne viens surtout pas dans un club comme le Paris Saint-Germain qui a besoin de se redorer le blason, de se refaire une image saine, beaucoup plus saine. Il faut des gens passionnés, passionnés déjà par le football, alors je dis pas qu’il est pas passionné Conte mais apparemment il est plus passionné par son chéquier que par le fait d’entraîner Tottenham, Paris ou une autre équipe. Donc ça c’est déjà problématique. Ca serait pas le premier entraîneur qui vient parce que financièrement c’est compliqué de refuser une offre comme le PSG peut t’offrir. Ca a été le cas avec Pochettino, avec Tuchel et avec Emery, c’est la réalité !« .

Au-delà des exigences financières, RMC Sport avance aujourd’hui qu’Antonio Conte souhaiterait venir au PSG avec un directeur sportif, l’ancien de l’AS Rome : Gianluca Petrachi. Une information à laquelle Rothen a également réagit : « Il faut un entraîneur qui déjà à la base est choisit par un directeur sportif et pas l’inverse ! Parce que là, si tu laisses faire ces choses-là, t’as pas fini. Ca veut dire que l’entraîneur va venir, il va mettre tout son staff, il va mettre le directeur sportif, il va même dire au président ce qu’il doit faire« .