Les conditions d’Antonio Conte pour rejoindre le PSG

Cet été, le PSG devrait changer d’entraîneur. Arrivée en janvier 2021 – et encore sous contrat jusqu’en juin 2023 – Mauricio Pochettino devrait quitter les Rouge & Bleu. L’entraîneur argentin n’a jamais réussi à imposer un style de jeu à son équipe et a perdu le Ligue 1 (la saison dernière), le Trophée des Champions (cette saison) et la Coupe de France (cette saison). Après un très beau parcours en Ligue des Champions l’année dernière, il a été éliminé – d’une façon piteuse – dès les huitièmes de finale cette saison. Pour le remplacer, deux noms se dégagent, Zinedine Zidane et Antonio Conte.

Des exigences très élevées

Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Tottenham, l’entraîneur italien ne serait pas contre s’asseoir sur le banc du PSG. Mais pour cela, il aurait d’énormes exigences selon les informations de RMC Sport. Alors qu’il touche 17 millions d’euros par an chez les Spurs, Conte souhaite voir son salaire doubler s’il rejoint les Rouge & Bleu. Autre exigence, l’ancien coach de la Juventus ne souhaiterait travailler qu’avec des gens qu’il aurait choisi et souhaiterait venir avec un directeur sportif. Dans ce sens, Gianluca Petrachi, ancien de la Roma, aurait notamment été sondé dévoile RMC Sport. Antonio Conte « a l’idée d’avoir une mainmise totale sur le mercato du club parisien. L’entraîneur italien, qui aimerait voir partir de nombreux joueurs actuels, aurait déjà ciblé des profils susceptibles de l’intéresser.«

Ses souhaits pour le quotidien au sein du PSG

RMC Sport explique qu’il souhaite venir au PSG avec l’ensemble de son staff très élargi. « Conte aurait aussi ciblé les manques du PSG en termes de discipline. » Manques qu’il veut régler dès son arrivée avec le recrutement de personnel pour encadrer les joueurs. Selon les informations du média sportif, « il souhaiterait notamment un directeur des réseaux sociaux pour beaucoup mieux maîtriser leur utilisation au sein du vestiaire. » Tottenham ne serait pas contre se séparer de l’Italien. Son président, Daniel Levy verrait d’un bon œil le retour de Mauricio Pochettino. Un chassé-croisé des deux coachs entre Londres et Paris n’est donc pas exclu selon RMC Sport. Mais pour l’instant, le PSG n’a pas contacté directement Antonio Conte.